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Минсельхоз КР заключил меморандум с каждым поставщиком семян

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- Светлана Лаптева
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Директор Департамента по экспертизе сельскохозяйственных культур Минсельхоза КР Бакыт Мамбетов провел рабочую встречу с Семеноводческой Ассоциацией Кыргызстана и поставщиками семян сельскохозяйственных культур.

В ходе обсуждения поднимались ключевые вопросы импорта семян для удовлетворения потребностей сельскохозяйственных производителей республики высококачественными семенными материалами. Были выделены проблемы, связанные с использованием только сертифицированных семян фермерами и крестьянами с целью обеспечения высоких урожаев, а также обсуждалась необходимость государственной поддержки крупных поставщиков семян.

Мамбетов отметил, что на яровой сев 2024 года фермеры и крестьяне республики будут своевременно обеспечены качественными семенами основных сельскохозяйственных культур.

В результате встречи с каждым поставщиком были подписаны меморандумы о сотрудничестве в области поставок семян и посадочного материала сельскохозяйственных культур.


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URL: https://www.vb.kg/435073
Теги:
сельское хозяйство, Кыргызстан
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