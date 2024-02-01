Ловушка красоты: Свидание превратилось в разбойное нападание

Милиционеры разоблачили слаженную преступную схему, таким образом девушки с низкой социальной ответственностью через социальные сети заводили знакомства с мужчинами. В последующем назначали время и место встречи. После чего находясь в ранее обговоренном месте, сообщали сообщникам, которые в очередь совершали разбойные нападения. Об этом сообщает пресс-служба УВД Первомайского района.

По ее данным, 29 января в милицию обратился гражданин О.Б. с просьбой принять меры в отношении неизвестных лиц, которые в указанный день, примерно 02:30 часов ночи находясь по улице Темирова, угрожая острым предметом, применив физическую силу выбили передний верхний зуб и завладели мобильным телефоном марки "Айфон Х" стоимостью 20 тысяч сомов и денежными средствами в сумме 5 тысяч сом. После чего скрылись в неизвестном направлении.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье 207 (Разбой) УК КР.

При проведении следственных и оперативно-розыскных мероприятий оперативники вышли на след предполагаемых преступников, которые были задержаны и доставлены в Следственную службу районного управления. Ими оказались гражданин К.А., 2007 года рождения, А.Б., 2006 года рождения, Т.А., 2004 года рождения, Т.Ж., 2007 года рождения, Б.Р., 2006 года рождения, З.Б., 2007 года рождения, К.Р., 2007 года рождения, Б.Р., 2003 года рождения, Ж.Э., 2005 года рождения, А.Б., 2007 года рождения и О.А., 2007 года рождения, которые были водворены в ИВС. При задержании у подозреваемых лиц был обнаружен и изъят мобильный телефон ранее добытых преступным путем, который признан вещественными доказательствам и приобщен к уголовному делу.

Расследования уголовного дела продолжается.