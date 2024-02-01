Смерть девочки в стоматологии КГМА: Анестезиологу изменили меру пресечения

Анестезиолога стоматологии КГМА, задержанную после смерти трехлетней девочки, отпустили под домашний арест. Об этом сообщили сегодня на на пресс-конференции судебной коллегии Бишкекского городского суда.

"Определением судебной коллегии Бишкекского городского суда от 31 января 2024 года постановление Октябрьского районного суда города Бишкек от 13 января 2024 года о применении меры пресечения в виде заключение под стражу в отношении Т.А. было изменено на домашний арест.

При вынесении судебного акта судебной коллегией был учтен факт документального подтверждения наличия y обвиняемой постоянного места жительства, что предъявленное обвинение относится к категории менее тяжких, в связи с чем по делу отпали предусмотренные УПК КР основания для сохранения в отношении нее меры пресечения в виде заключения под стражу", - сообщили в суде.