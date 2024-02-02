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Таможня Кыргызстана выявила незаконную легализацию более 1000 автомашин

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Главным управлением по борьбе с контрабандой ГТС совместно с 6 Главным управлением ГКНБ КР выявлены факты незаконной легализации автотранспортных средств в ГУ "Унаа" МВД КР в количестве - 15 448 единиц, которые были ввезены из государств-членов ЕАЭС (Российская Федерация, Белоруссия, Армения, Казахстан) с поддельными государственными регистрационными номерными знаками государств-членов ЕАЭС и свидетельствами о регистрации автотранспортных средств с целью уклонения от уплаты таможенных платежей. Об этом сообщает пресс-служба ГТС КР.

"В ходе проведенной проверки из государств-членов ЕАЭС были получены подтверждения по факту отсутствия совершения таможенных операций и постановки их на первичный учет в регистрационных органах государств-членов ЕАЭС в отношении более 1 000 автотранспортных средств из 15 448 единиц.

В отношении остальных транспортных средств ожидаются ответы из таможенных служб государств-членов ЕАЭС.

В настоящее время ведутся мероприятия по установлению суммы нанесенного ущерба государству.

По данному факту ГСУ ГКНБ КР возбуждено уголовное дело".


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URL: https://www.vb.kg/435085
Теги:
Кыргызстан, автомобили, таможня
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