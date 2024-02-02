Глава Счетной палаты КР: В 2023 году мы вернули в бюджет 3,4 млрд сомов

Общеизвестно, что Счетная палата призвана не только выявлять финансовые нарушения в ходе проверок, но и способствовать эффективному использованию бюджетных средств в государственных учреждениях. О том, какие меры принимаются для предупреждения и борьбы с экономическими преступлениями в госучреждениях, рассказал в интервью нашему изданию председатель Счетной палаты КР Алмазбек Акматов.

Алмазбек Шаршембиевич, каковы итоги работы СП за прошлый год?

- Хотел бы сначала отметить, что в прошлом году Президент Садыр Жапаров инициировал и поддержал принятый Жогорку Кенешем Закон "О Счетной палате Кыргызской Республики", согласно которому были усилены независимость и правовые возможности Счетной палаты, а также обязанности и требования. В 2023 году Счетная палата провела значительную работу, например, было проведено более 80 аудиторских мероприятий, куда были включены 1092 структурных и ведомственных подразделений. По результатам проверок мы выявили дополнительные источники пополнения госбюджета на 237 млрд сомов, а в некоторых случаях - потери и финансовые нарушения. Из средств, выявленных при финансовых нарушениях, государству должно быть возвращено 12,6 млрд сомов, из которых 3,4 млрд сомов уже выплачены. Работа по возврату остальных сумм ведётся.

Счетная палата тесно сотрудничает с правоохранительными органами в борьбе с коррупцией. По предварительной информации, в правоохранительные органы в 2023 году было направлено 68 материалов по финансовым нарушениям на общую сумму 2,4 миллиарда сомов. На сегодняшний день все эти материалы рассмотрены и возбуждено 17 уголовных дел. Из них 2 уголовных дела сняты с производства, 2 уголовных дела направлены в суд, 2 уголовных дела приостановлены.

Какой метод работы по проверке финансовых нарушений вы используете?

- С 2022 года мы перешли на проведение всех аудитов по международным стандартам. В настоящее время Счетная палата проводит 3 вида проверок. Это - совместимость, эффективность и финансовый аудит. Проверяемому учреждению вначале даются рекомендации и заключения Счетной палаты для того, чтобы до второй проверки все финансовые нарушения были устранены. Кроме того, действует "горячая линия" для информации о финансовых нарушениях (0 555 500 985). А по вторникам я лично принимаю граждан и выслушиваю их проблемы. Наряду с этим существует стратегический план развития Счетной палаты на период 2022-2026 годов, который определяет наши приоритетные цели и задачи для повышения эффективности, прозрачности и подотчетности системы управления государственными финансами посредством аудита, для усиления взаимодействие с заинтересованными сторонами.

С кем из международных партнеров сотрудничаете?

- Счетная палата страны - член ряда международных организаций высших органов аудита. С 1994 года входит в INTOSAI (международная организация высших органов аудита стран-членов ООН) и ASOSAI (организация высших органов аудита стран Азиатского континента - региональная подгруппа INTOSAI). С 1998 года входит в ECOSAI (международная организация высших аудиторских учреждений, объединяющая страны ECO). Помимо этого, входит в Совет руководителей высших органов государственного аудита СНГ и сотрудничает с главами высших органов аудита государств-членов ШОС и ЕАЭС. К примеру, в прошлом году я участвовал в 6-й встрече глав высших органов аудита стран-членов ШОС в индийском Лакхнау. Мы делились опытом и интересными предложениями. Там же встретился с заместителем генерального аудитора КНР Джанг Ке, с которым мы обсудили дальнейшее двустороннее сотрудничество высших органов аудита Кыргызстана и Китая. Кроме того, я провел встречу с представителями Счетной палаты России, на которой также обсудили планы сотрудничества. В 2023 году под председательством Счетной палаты КР прошла ХХ сессия Совета руководителей высших органов госаудита. На ней рассматривались вопросы обеспечения независимости высших органов государственного аудита.

При таком объеме работы без цифровизации явно не обойтись.

- Вы правы. Счетная палата приняла стратегию цифрового развития. Документооборот и практически все рабочие процессы полностью электронные. Также в целях эффективного использования государственного бюджета реализуются мероприятия по цифровизации за счет 100 тысяч долларов от Саудовского фонда развития, выигранных нами в конкурсе.

Каковы требования к подбору кадров в вашей структуре?

- В соответствии с Законом "О Счетной палате" президент страны определяет порядок поступления и прохождения государственной гражданской службы в Счетной палате. Согласно утверждённому им порядку, сотрудники СП набираются на основе внутреннего конкурса. Требования к отбору устанавливаются в зависимости от должности.

Счетная палата также имеет стратегический план развития человеческих ресурсов. Согласно ему, мы периодически проводим обучающие мероприятия по повышению квалификации и потенциала сотрудников. А высшим органом СП является ее Совет, в состав которого входят ее председатель и 8 аудиторов. Счетная палата ежегодно представляет в Жогорку Кенеш отчет о своей работе.