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В Кыргызстане стартовал месячник здоровья среди мужчин

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Министерство здравоохранения Кыргызской Республики объявляет о начале республиканского месячника "Будь ответственным!", направленного на выявление факторов риска, которые могут привести к неинфекционным заболеваниям, среди мужчин в возрасте от 18 лет и старше. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, в течение февраля мужчинам предлагается посетить местные учреждения первичной медико-санитарной помощи для получения медицинской консультации.

Неинфекционные заболевания (НИЗ) - это хронические, медленно прогрессирующие болезни. К ним относятся сердечно-сосудистые заболевания, рак, легочные заболевания и сахарный диабет. Согласно данным Министерства здравоохранения Кыргызской Республики в 2022 году сердечно-сосудистые заболевания занимали ведущую позицию (52,1%) по причинам смертности, после которых следуют онкологические заболевания (12,2%) и респираторные заболевания (5,5%). Общими предотвратимыми факторами риска для этой группы НИЗ являются неправильное питание (в частности, высокое потребление соли, недостаточное потребление фруктов и овощей), употребление табака и злоупотребление алкоголем, а также недостаточная физическая активность.

Основной целью месячника является привлечение мужчин Кыргызстана в первичные медико-санитарные учреждения для профилактики неинфекционных заболеваний, выявления их на ранних стадиях и предотвращения осложнений. В ходе прошлогодней кампании более 367 000 мужчин посетили организации первичной медико-санитарной помощи по всей стране. Среди них 79 000 мужчин никогда не посещали организации первичного звена здравоохранения или посетили их впервые за последние 3 года. Общий охват мужчин, посетивших медицинские учреждения, составил 20% от общего числа мужчин старше 18 лет, проживающих в стране. Это свидетельствует о широком охвате и эффективности кампании.

Впервые акция была проведена в 2019 году в рамках швейцарского проекта "Эффективное управление и профилактика неинфекционных заболеваний в Кыргызстане". Учитывая успех и влияние кампании, в 2023 Министерство здравоохранения издало приказ о проведении месячника в феврале по всей стране на ежегодной основе.

Проект "Эффективное управление и профилактика неинфекционных заболеваний в Кыргызстане", финансируемый правительством Швейцарии, направлен на улучшение здоровья и благополучия населения Кыргызстана путем обеспечения равного доступа к качественным услугам первичной медико-санитарной помощи и продвижения здорового образа жизни. Проект охватывал Чуйскую, Нарынскую, Таласскую и Иссык-Кульскую области и теперь проект реализует свою деятельность в Ошской, Джалал-Абадской, Баткенской областях, а также в городах Бишкек и Ош.


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URL: https://www.vb.kg/435091
Теги:
Кыргызстан, здоровье
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