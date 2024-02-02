Уникальные турецкие вкусы зимой в Стамбуле: салеп и боза

В Стамбуле, сочетающем в себе вековую кулинарную традицию, разнообразие уличных вкусов и ресторанов со звездами Мишлен, каждый день можно открывать что-то новое. Этот город, прославившийся своей уникальной культурой еды и напитков, приглашает насладиться сезонными напитками, приносящими удовольствие в любое время года. Особое место среди зимних гастрономических впечатлений занимают традиционные горячие напитки, среди которых выделяются салеп и боза.

Салеп: вкус, переживший века

Этот вечный напиток изготавливается из порошка высушенных корней анатолийского орхидея. Считается, что салеп употребляют более тысячи лет, и его современная версия появилась во времена Османской империи. В XVII веке уличные торговцы начали продавать салеп зимой, несущий драгоценную жидкость в больших ведрах и подающий ее вместительными фарфоровыми чашами. Этот напиток остается неотъемлемой частью зимнего Стамбула и предлагает насыщенный комфорт в холодные дни. Салеп варится с молоком и сахаром, а затем посыпается корицей, создавая восхитительный ароматный напиток. Некоторые утверждают, что салеп, богатый минералами, обладает полезными свойствами, включая укрепление иммунной системы. Он также придает энергии тем, кто исследует красоты Стамбула.

Где попробовать: Многие из лучших мест для салепа в Стамбуле предлагают великолепные виды на Босфор. Рекомендуется наслаждаться этим напитком в районах вдоль Босфора, таких как Ускюдар и Ортакёй, а также в живописных районах, включая Холм Пьер Лоти и Холм Чамлича.

Боза

Другим популярным зимним напитком в Стамбуле является боза. Этот броженый зерновой напиток, обычно изготавливаемый с использованием проса, кукурузы или пшеницы, пользуется популярностью среди людей всех возрастов. Во времена Османской империи дома бозы, или бозахане, были общественными центрами, где люди собирались для наслаждения чашкой бозы. Хотя торговцы бозой теперь не блуждают по улицам ночью так широко, как раньше, эта традиция продолжает существовать. Боза считается мощным источником целебных свойств, богатым антиоксидантами, пробиотиками, витаминами и минералами, способствующими укреплению иммунной системы.

Где попробовать: Район Вефа, недалеко от мечети Сулейманийя на Историческом полуострове, является отличным местом для отведения бозы. Здесь расположены знаменитые магазины бозы, где зимой образуются длинные очереди поклонников этого напитка. В зависимости от предпочтений, бозу можно украсить корицей или желтыми нутами.