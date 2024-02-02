Погода
$ 89.22 - 89.72
€ 96.23 - 97.22

Авария на ТЭЦ Бишкека. Садыр Жапаров держит ситуацию под личным контролем

208  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров держит ситуацию на ТЭЦ Бишкека под личным контролем. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Аскат Алагозов.

По его словам, президенту незамедлительно доложили о внештатной ситуации на ТЭЦ.

"Президент поручил в сжатые сроки устранить последствия текущей ситуации. В свою очередь, на месте аварии находятся представители кабинета министров и компетентных госорганов. Глава государства держит ситуацию под личным контролем", - сообщил он.

Сегодня, 2 февраля, в 03:00 на теплоэлектроцентрали произошла авария, вследствие чего вышло из строя оборудование.

"В связи с аварией создан оперативный штаб для восстановления оборудования, вышедшего из строя и восстановления последствий ЧП", - сообщили в Минэнерго.

Как отмечается, на данный момент все силы персонала привлечены для устранения ситуации.

"Сообщаем, что жителям бесперебойно подается электрическая энергия. Однако в целях поддержания работы теплоэлектроцентрали и тепловых сетей приостановлена подача горячей воды жителям города. На данный момент оперативный штаб ведет работу по возобновлению отопления в домах горожан. Уважаемые горожане, приносим свои извинения и просим с пониманием отнестись к сложившейся ситуации", - говорится в сообщении.

Источник: Кабар


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/435101
Теги:
пожар, Бишкек, авария, Садыр Жапаров, ТЭЦ
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  