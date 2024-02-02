Авария на ТЭЦ Бишкека. Садыр Жапаров держит ситуацию под личным контролем

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров держит ситуацию на ТЭЦ Бишкека под личным контролем. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Аскат Алагозов.

По его словам, президенту незамедлительно доложили о внештатной ситуации на ТЭЦ.

"Президент поручил в сжатые сроки устранить последствия текущей ситуации. В свою очередь, на месте аварии находятся представители кабинета министров и компетентных госорганов. Глава государства держит ситуацию под личным контролем", - сообщил он.

Сегодня, 2 февраля, в 03:00 на теплоэлектроцентрали произошла авария, вследствие чего вышло из строя оборудование.

"В связи с аварией создан оперативный штаб для восстановления оборудования, вышедшего из строя и восстановления последствий ЧП", - сообщили в Минэнерго.

Как отмечается, на данный момент все силы персонала привлечены для устранения ситуации.

"Сообщаем, что жителям бесперебойно подается электрическая энергия. Однако в целях поддержания работы теплоэлектроцентрали и тепловых сетей приостановлена подача горячей воды жителям города. На данный момент оперативный штаб ведет работу по возобновлению отопления в домах горожан. Уважаемые горожане, приносим свои извинения и просим с пониманием отнестись к сложившейся ситуации", - говорится в сообщении.

Источник: Кабар