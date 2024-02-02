Авария на ТЭЦ Бишкека: Рассматривается версия диверсии

Рассматривается версия диверсии на ТЭЦ Бишкека. Об этом сообщил министр чрезвычайных ситуаций Бообек Ажикеев.
"По поручению председателя ГКНБ Камчыбека Ташиева, рассматривается версия диверсии. Потому что было несколько хлопков в 3 часа ночи", - сообщил министр.
В ночь на 2 февраля на Бишкекской ТЭЦ произошла авария – примерно в 3 часа ночи на территории ТЭЦ прозвучал взрыв.
В этой связи приостановлена подача горячей воды и отопления во многие учреждения и жилые дома.
В связи с сбоями в подаче отопления все школы Бишкека переходят на онлайн-обучение до понедельника. Детские сады временно не работают.
Источник: Tazabek