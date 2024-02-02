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Авария на ТЭЦ Бишкека: Рассматривается версия диверсии

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Рассматривается версия диверсии на ТЭЦ Бишкека. Об этом сообщил министр чрезвычайных ситуаций Бообек Ажикеев.

"По поручению председателя ГКНБ Камчыбека Ташиева, рассматривается версия диверсии. Потому что было несколько хлопков в 3 часа ночи", - сообщил министр.

В ночь на 2 февраля на Бишкекской ТЭЦ произошла авария – примерно в 3 часа ночи на территории ТЭЦ прозвучал взрыв.

В этой связи приостановлена подача горячей воды и отопления во многие учреждения и жилые дома.

В связи с сбоями в подаче отопления все школы Бишкека переходят на онлайн-обучение до понедельника. Детские сады временно не работают.

Источник: Tazabek


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URL: https://www.vb.kg/435102
Теги:
Камчыбек Ташиев, МЧС, пожар, Бишкек, авария, отопление
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