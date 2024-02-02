Мобильный оператор О! рассказал о развитии сети на севере страны

Мобильный оператор О! планомерно проводит работу по увеличению ёмкости и охвата сети, активно вводя в работу новые базовые станции, которых в 2023 году построено ещё более 230.

В четвёртом квартале прошлого года плановое улучшение проведено на стратегически важных объектах: внутри туннеля автодороги Бишкек-Ош на перевале "Тоо-Ашуу", а также на золоторудном комбинате Солтон-Сары в Нарынской области. Об улучшении качества сети О! в южном регионе за тот же период можно узнать здесь. Сейчас перед вами населённые пункты северного региона, где были проведены масштабные работы по модернизации оборудования.

Чуйская область: в городах Бишкек, Кант, Токмок, в национальном парке Ала-Арча, также в сёлах Александровка, Джаны-Джол, Таш-Дебе, Ставрополовка, Новопокровка, Первомайское, Восток, Советское, Военно-Антоновка, Сокулук, Лебединовка, Кум-Арык, Октябрьское, Заря, Нижняя Ала-Арча, Кыз-Моло, Ленинское, Кок-Джар, Петровка, Ак-Кудук, Дружба, Кашка-Суу, Нижнечуйское, Чалдыбар, Сайлык, Джаны-Турмуш, Прогресс, Алмалуу, Чолпон, Кен-Булун, Беловодское, Александровка, Комсомольское, Кызыл-Суу, Джаны-Пахта, Учкун, Кызыл-Октябрь, Алтымыш, Ак-Джол, Кызыл-Туу;

Иссык-Кульская область: в городе Чолпон-Ата, а также в сёлах Кызыл-Джар, Кызыл-Суу, Боз-Бешик, Кызыл-Туу, Сан-Таш, Кёк-Джайык (Бошарин), Богатыровка, Ичке-Булун, Чон-Джаргылчак, Иссык-Кель, Покровская Пристань, Ичке-Суу, Шаты, Бактуу-Долоноту, Тосор, Тору-Айгыр, Челпек (Бурма-Суу), Джениш, Темировка, Чок-Тал, Кара-Ой, Боз-Булун, Кош-Дебе, Тогуз-Булак, Жарыкынбаево;

Таласская область: в населённых пунктах Ынтымак, Чымгент, Арчагул, Кара-Буура (Фрунзе), Манас, Кызыл-Адыр, Боо-Терек, Кен-Арал, Первомайское, Озгерюш, Маданият;

Нарынская область: в населённых пунктах Кайынды-Булак, Ак-Кыя, Кадыралы, Жерге-Тал, Телек, Орто-Нура, Таш-Башат, Шоро, Мин-Булак, Комсомол, Терек-Суу, Ак-Джар, Казыбек, Ак-Моюн, Чаек, Кёк-Ой, Куйручук, Баш-Кууганды, Ак-Татыр, Чукур-Аксеки, Чаек, Шортон, Кочкорка, Тендик, Кок-Джар, Джаны-Джол, Чолпон, Ара-Кель, Кара-Тоо, Семиз-Бель, Дебелюу, Ак-Булун, Учкун, Кенеш, Алыш, Джан-Булак, Эчки-Башы, Онарча, Джалгыз-Терек, Джергетал, Джаны-Талап, Эмгекчил, Ак-Муз, Джумгал, Ат-Башы, Угют, Эпкин, Эки-Нарын, Таш-Добо, Жылан-Арык.

О! – лидер Кыргызстана по охвату 4G LTE сетью почти 100% населения.

Посмотреть карту покрытия и выбрать удобный тариф можно на сайте o.kg.

Задать вопрос можно, написав в Службу поддержки, которая работает круглосуточно в WhatsApp: +996 705 700 700, в Telegram: @o_mobile_operator_bot, в онлайн-чате на сайте o.kg, а также в личных сообщениях в социальных сетях Facebook, Instagram, "Одноклассники", "ВКонтакте", YouTube или Twitter.

Мобильный оператор О! – сеть для вашего смартфона.

Лицензии ГАС при ГКИТиС КР: ООО "НУР Телеком" №16-0062-КР и №16-0063-КР от 06.12.2016