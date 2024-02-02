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Начало выдачи паспортов с новым флагом КР начнется в мае 2024 года

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- Назгуль Абдыразакова
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С учетом имеющих бланков старых паспортов выдачу паспорта удостоверяющего личность гражданина КР (ID-карты) образца 2024 с изображением нового государственного флага Кыргызской Республики планируется начать с мая месяца 2024 года. Об этом сообщает пресс-служба Минцифры.

По ее данным, новые национальные паспорта образца 2024 года будут выдаваться по окончанию бланков действующих паспортов: удостоверяющих личность гражданина Кыргызской Республики образца 2017 года (ID-карта) и общегражданских паспортов образца 2020 года (ОГП).

Национальные паспорта Кыргызской Республики нового образца 2024 года будут выдаваться по установленным основаниям (окончание срока действия, замена, утеря и др.) взамен паспортов, удостоверяющих личность гражданина Кыргызской Республики образца 2017 года (ID-карта) и общегражданских паспортов образца 2020 года (ОГП).

Т.е. граждане могут в полном объеме пользоваться имеющимися паспортами (ID-карта и загранпаспорт) до конца срока их действия.


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URL: https://www.vb.kg/435105
Теги:
паспорт, флаг, Кыргызстан
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