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Эксперт намекнул на причастность экс-депутата ЖК Абирова к аварии на ТЭЦ

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- Азиз Осмонов
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Авария на ТЭЦ произошла в той части, где установлены котлоагрегаты БКЗ 160-220, на которых сжигается в основном казахским уголь, поставляемый кыргызстанской инновационной компанией ОсОО "Гефест", аффилированная с Болотбеком и Жаныбеком Абировыми (экс-депутатом ЖК). Об этом заявил СМИ эксперт по энергетике Расул Умбеталиев.

"В июне 2023 г. ОАО "Электрические станции" и ИК ОсОО "Гефест", подписали договор на поставку казахского угля с Шубаркулького угольного месторождения на 550 тыс. тонн. Такой договор был подписан по инициативе министерство энергетики и ОАО "НЭХК", председатель Таалайбек Байгазиев. Казахский уголь имеет выход летучих веществ 47-48 %. При промышленном сжигании казахского угля в котлоагрегатах большом количестве и при огромных нагрузках происходят хлопки, а затем происходит взрыв. Необходимо старую часть ТЭЦ, где произошел взрыв частично отключить и запустить модернизированную часть китайские энергоблоки в теплофикационном режиме", - считает Умбеталиев.

Умбеталиев предлагает отправить в отставку руководство Министерства энергетики КР и создать государственную комиссию с привлечением ГКНБ, Генеральной прокуратуры, депутатов ЖК КР, независимых экспертов Топливно-Энергетического Комплекса, по выяснению причин аварии, определения виновных и выработки мероприятий по недопущению подобных случаев.


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URL: https://www.vb.kg/435110
Теги:
Минэнергопром, Кыргызстан, безТЭЦ, авария
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