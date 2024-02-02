Эксперт намекнул на причастность экс-депутата ЖК Абирова к аварии на ТЭЦ

Авария на ТЭЦ произошла в той части, где установлены котлоагрегаты БКЗ 160-220, на которых сжигается в основном казахским уголь, поставляемый кыргызстанской инновационной компанией ОсОО "Гефест", аффилированная с Болотбеком и Жаныбеком Абировыми (экс-депутатом ЖК). Об этом заявил СМИ эксперт по энергетике Расул Умбеталиев.

"В июне 2023 г. ОАО "Электрические станции" и ИК ОсОО "Гефест", подписали договор на поставку казахского угля с Шубаркулького угольного месторождения на 550 тыс. тонн. Такой договор был подписан по инициативе министерство энергетики и ОАО "НЭХК", председатель Таалайбек Байгазиев. Казахский уголь имеет выход летучих веществ 47-48 %. При промышленном сжигании казахского угля в котлоагрегатах большом количестве и при огромных нагрузках происходят хлопки, а затем происходит взрыв. Необходимо старую часть ТЭЦ, где произошел взрыв частично отключить и запустить модернизированную часть китайские энергоблоки в теплофикационном режиме", - считает Умбеталиев.

Умбеталиев предлагает отправить в отставку руководство Министерства энергетики КР и создать государственную комиссию с привлечением ГКНБ, Генеральной прокуратуры, депутатов ЖК КР, независимых экспертов Топливно-Энергетического Комплекса, по выяснению причин аварии, определения виновных и выработки мероприятий по недопущению подобных случаев.