"Идет мощная информационная борьба между властью и внешними игроками"

В январе этого года посольство США в Кыргызстане объявило о прибытии в страну семи новых добровольцев Корпуса мира. Они приехали в нашу страну якобы для того, чтобы продвигать туризм. Само по себе это событие могло бы посчитаться малозначимым и остаться незамеченным, однако буквально летом американцы уже отправили в республику основательный десант из волонтеров - целых 26 человек.

Такая внезапная концентрация добровольцев, да еще и из Корпуса мира - госагентства США, сотрудники которого тесно связаны с ЦРУ и ФБР, невольно вызывает опасения. А какой такой туризм они собираются здесь продвигать?

С учетом особенностей текущей геополитической ситуации логичнее предположить, что волонтеры Корпуса мира едут к нам заниматься шпионажем и подрывной деятельностью, распространяя свою риторику и влияния через лояльных к ним чиновников и финансируемые ими СМИ. То есть это просто свежая партия западных кураторов, которые, судя по всему, должны будут активизировать антигосударственные процессы и привести-таки нашу страну к смене власти, чтобы поставить во главу республики кого-то менее радеющего за интересы Кыргызстана, чем Садыр Жапаров.

Ресурсы для деструктивного влияния у западников, разумеется, в Кыргызстане есть. И весьма значительные. Во всяком случае, они могут достаточно жестко насаждать (что, впрочем, делают и сейчас) свою информационную повестку, основанную на самых "демократических" и "радужных" ценностях. Американцы и европейцы сегодня контролируют армию кыргызстанских НКО, а также ряд медиаорганизаций.

Лояльность энкэошников и СМИ США и ЕС оплачивали десятилетиями. Причем, весьма щедро. Достаточно взглянуть на суммы финансирования ими "свободных" и "независимых" масс-медиа, чтобы понять насколько важен для них вопрос контроля информационного поля республики.

Только за последние пять лет, без учета 2023 года, USAID потратило более $10 млн на поддержку 12 СМИ и неправительственных организаций в Кыргызстане. Делалось это официально в рамках программы "Инициатива по поддержке независимого медиа". Помимо этого, в 2023 году через тот же USAID было выделено более $21 млн на "информационное противодействие российской пропаганде".

Если мы возьмем другую организацию, финансируемую США, - фонд "Сорос-Кыргызстан", ныне - Аналитический центр CAPS Unlock, то за годы независимости КР она выделила более $100 млн на финансирование "борьбы за демократию". Кстати, именно с подачи этого фонда в СМИ и социальных сетях посредством распространения фейков и дезинформации активно формируется образ России как главного врага Кыргызстана и нашего суверенитета.

Не меньший вклад в создание армии лояльных к Западу журналистов, блогеров и редакторов подготовила американская НКО Internews Network. Она специализируется на обучении кадров для работы в масс-медиа, и за 25 лет работы в регионе, в том числе и в Кыргызстане, она подготовила несколько тысяч "специалистов". Так вот только с 2018 года финансирование из программы Internews Network в $15 млн получили свыше 2 тысяч журналистов, почти 150 информагентств и негосударственных СМИ. А еще 6 тысяч журналистов приняли участие в медиа-тренингах организации.

Вот и получается, что США создала в странах Центральной Азии, и в Кыргызстане в частности, информационную экосистему с целью управления общественными настроениями и насаждения западных ценностей. Штаты уже взяли под контроль значительную часть информационного пространства и, если этот процесс не остановить (например, через принятие соответствующих регулирующих законов для СМИ), то они смогут полностью формировать информповестку, насаждая в обществе неолиберальные ценности, националистические и русофобские настроения.

В этом случае они смогут рассорить народы Кыргызстана и России, лишить последнюю важнейшего стратегического союзника в Центральной Азии.

"На самом деле сейчас наблюдается активизация западных контрпартнеров. К этому мы можем отнести многочисленные визиты делегаций из Соединенных Штатов и Европы, в том числе визит президента Германии в КР, и интенсивные консультации. Вот сейчас в Великобритании тоже шла комиссия. Это все связано с тем, что Кыргызстан очень тесно взаимодействует с Россией. Речь идет о поставках санкционной продукции, которая может применяться также в военной сфере. В принципе, я думаю, что отчасти с этим связано и как мы наблюдали рост нашей экономики. Конечно, для нас это выгодно. Но противоречит интересам Запада, который предпринимает меры для того, чтобы полностью отрезать Россию от поставок подсанкционных товаров. А один из потоков их идет через Кыргызстан. В связи с этим мы наблюдаем информационные атаки, которые идут через якобы независимые СМИ, которые получают очень активное финансирование со стороны USAID и других организаций США", - говорит политолог Марс Сариев.

По его мнению, это очень опасно. Учитывая, что уговоры западных эмиссаров не возымели действия возможно, что весной Запад попытается дестабилизировать общественно-политическую обстановку в Кыргызстане, в Центральной Азии.

"Информационная война сегодня направлена на то, чтобы поменять общественное мнение в Кыргызстане и представить руководство страны как некого узурпатора. Таким образом, идет десакрализация действующей власти, и попытка раскачать ситуацию, создать новую "цветную революцию". Я думаю, с этим связаны предпринятые меры - аресты 11 журналистов (задержаны в рамках уголовного дела по статье 278 "Массовые беспорядки" ч. 3 "Призывы к активному неподчинению законным требованиям представителей власти и к массовым беспорядкам, а равно призывы к насилию над гражданами" УК КР), которые вызывают очень сильный резонанс на Западе. Идет мощная информационная борьба между действующей властью Кыргызстана и внешними игроками, заинтересованными в том, чтобы снести эту власть, потому что она их не устраивает, так как она занимает, с их точки зрения, пророссийскую позицию. Поэтому очень важно, кто победит в этой информационной войне, и все это готовится к весне. Я не исключаю, что есть очень большой риск дестабилизации ситуации в Кыргызстане из-за информационного воздействия Запада", - подчеркнул Сариев.

Если одна из ключевых задач США и их сателлитов в Кыргызстане, действительно такова, то местным проамериканским медиа и блогерам в этом сценарие отводится роль организаторов и координаторов беспорядков. В пользу этой версии говорят недавние задержания журналистов.

Между тем, очевидно, что едва ли расчетливые американцы "сложили все яйца в одну корзину", наверняка у них есть и альтернативные варианты раскачки ситуации в стране. Тем более, что у них есть и координаторы, в виде тех же волонтеров Корпуса миры, и человеческие ресурсы в виде прикормленных журналистов, блогеров и энкэошников. И, конечно, деньги: ведь очередной "дипломатический груз", состоящий из наличных долларов, предназначенных для организации массовых беспорядков, прибыл в страну прошлой осенью.