Ранил ножом, отвез в больницу и угнал авто: задержан пассажир такси

В Чуйской области пассажир напал с ножом на водителя такси, после чего отвез пострадавшего в больницу и скрылся на его автомобиле. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД региона.

По ее данным, инцидент произошел 11 ноября около 03:12 на территории дачного товарищества "Дружба" в Сокулукском районе.

По предварительным данным, гражданин Т.А., 2007 года рождения, вызвал такси через сервис "Яндекс". Вместе с водителем С.А. он направился в дачный массив "Дача", где зашел в один из домов. Вернувшись, пассажир попросил отвезти его обратно в город.

Примерно через 500 метров пути пассажир нанес водителю ножевое ранение.

Пострадавший попросил доставить его в больницу. Подозреваемый отвез раненого таксиста в городскую больницу №4, после чего уехал на его автомобиле.

Водитель сообщил о случившемся в службу 102 и рассказал, что в машине установлено GPS-устройство для отслеживания местоположения.

Получив информацию, сотрудники патрульной службы оперативно установили местонахождение автомобиля, остановили его на одной из улиц Бишкека и задержали подозреваемого.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 207 УК КР ("Разбой"). Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания.

Следственные мероприятия продолжаются.