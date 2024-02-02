Основателю Elite House Тимуру Файзиеву продлили срок заключения в СИЗО ГКНБ

Основателю строительной компании "Elite House" Тимуру Файзиеву продлили срок заключения в СИЗО ГКНБ. Об этом редакции vb.kg сообщили в суде.

"Постановлением следственного судьи Октябрьского районного суда города Бишкек от 31 января 2024 года ходатайство руководителя следственный группы старшего следователя по ОВД СО УГКНБ КР о продлении меры пресечения в виде заключения под стражей в отношении Ф. Т. удовлетворено, и продлено на срок следствия, то есть до 04 апреля 2024 года", - говорится в сообщении суда.

Напомним, Тимуру Файзиеву предъявлены обвинения по статье 222 "Легализация/отмывание преступных доходов" УК КР. Он был задержан в октябре прошлого года.

В мае 2021 года Тимур Файзиев подозревался в соучастии в коррупции при получении земельных участков на территории Бишкека.