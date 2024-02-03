Прозападная медиа-мафия хочет уничтожить государственность Кыргызстана

Любопытно наблюдать за тем, как "независимый расследователь" Болот Темиров и коллеги из столь же "независимых" СМИ развернули бурную информационную кампанию из-за задержания бывших и действующих сотрудников Temirov Live. Последних, кстати, подозревают в очень серьезном преступлении против своей страны - в попытке организовать в стране массовые беспорядки.

В январе в Кыргызстане была предотвращена очередная попытка госпереворота. В рамках расследования дела об организации массовых беспорядков сотрудники силовых ведомств провели обыски и задержания в редакциях Temirov Live. "Айт-Айт десе", "ПолитКлиники" и "Арча Медиа". По формально другому делу, но по той же причине была изъята техника и приостановлена работа издания 24.kg. Очевидно, что следующим шагом станет расследование деятельности многочисленных НПО, также связанных с заговорщиками.

И вот теперь из одиннадцати друзей Болота Темирова, помещенных решением суда под арест на два месяца, в соцсетях и СМИ активно "лепят" то ли узников совести, то ли борцов за свободу слова. Над созданием этих героических образов работают так называемые, независимые медиа-организации республики, такие как американское издание "Азаттык", а также финансируемый Западом "Кактус Медиа" и 24.kg. Свои заявления в поддержку задержанных сделали российские журналисты-иноагенты и их коллеги из стран Центральной Азии.

Воду на эту мельницу льют и местные энкэошники, а также проплаченные западниками блогеры. В качестве тяжелой артиллерии выступают различные международные организации, традиционно обслуживающие интересы США и ЕС, вроде ООН, "Репортеров без границ" и Amnesty International, а также посольство Великобритании и даже американский Госдеп.

Сам Болот Темиров ежедневно пишет драматичные посты о всевозможных несправедливостях, творимых силовиками и готовности принести себя в жертву режиму - "лишь бы ребят отпустили".

Такая комплексная информационная кампания, разумеется, не может быть стихийной. Понятно, что те, кто сегодня пытается "отмазать" темировских друзей от ответственности за их деструктивную деятельность, работают по методичке и действуют, согласно какой-то конкретной стратегии, содержащей в себе и перечень месседжей, которые нужно направлять массы, и график выступлений на публику, и список платформ, на которых должны появляться все эти сообщения. Так что все это единодушие СМИ, блогеров и энкэошников - наигранное, фальшивое, фейковое, если использовать терминологию "независимых журналистов".

Словосочетание "независимые журналисты" здесь не случайно взято в кавычки. Сегодня к журналистской братии причисляют кого попало - то каких-то блогеров, то непонятных активистов. Для того, чтобы представители западных демократий провозгласили кого-то "независимым журналистом" ему не нужно учиться на журфаке, работать в редакции, уметь готовить качественные репортажи, аналитику и новости, достаточно просто выступать против действующей власти и пропихивать западные ценности вместо традиционных национальных.

В то же время настоящих журналистов стараются дискредитировать, на них навешивают ярлыки "пособников режима". Особенно ярко это проявилось в российском медиасообществе после начала СВО: тогда из РФ за границу уехали свыше 500 "журналистов", проходивших постоянные тренинги в американских структурах. Теперь эти "медиагуру" переквалифицировались в спикеров для мероприятий вроде фестиваля MediaCAMP Fest 2023, проходившего в Алматы. Там ключевыми модераторами и спикерами выступили Андрей Лошак и Любовь Багацкая, получающие финансирование от структур Госдепа США и Фонда Сороса, а теперь еще и обучающие центральноазиатских "независимых журналистов" тому, как лучше распространять фейки и дезинформацию о России.

В медиасообществе Кыргызстана деление тоже существует: присосавшиеся к грантам "профессионалы" свысока смотрят на коллег по цеху, работающих в государственных СМИ. При этом, как ни странно, персонажи, идентифицирующие себя как журналисты и получающие зарплаты от Госдепа или аффилированных с ним организаций, совершенно не ощущают диссонанса, когда называют себя независимыми и образцово этичными.

"Понятие независимых СМИ достаточно условно, потому что есть СМИ, которые финансируются из государственного бюджета, а есть СМИ, которые финансируются за счет рекламных средств и средств спонсоров. Так или иначе, зависимость все-таки имеет место быть. У нас, когда в начале 90-х годов создавались негосударственные СМИ, они получали финансирование в виде грантов из США, Европы. То есть это были основные финансы для них. Можно было, конечно, это объяснить тем, что на тот момент рекламы, по сути дела, не было: рыночная экономика только создавалась, был переход от советской экономической системы на систему уже новых государств. И вот тогда было ясно и понятно, что без грантов, наверное, было сложно выстраивать новую систему медиа. Но годы идут и сегодня у нас уже есть рекламодатели, и есть примеры в Кыргызстане, когда средства массовой информации открывали наши крупные предприниматели. Но, по-прежнему, для некоторых негосударственных СМИ одним из основных источников доходов остается грантовая деятельность. Ну а в грантовой деятельности, естественно, есть всегда составляющая, что деньги выделяются под какие-то конкретные проекты и заказы", - говорит эксперт Игорь Шестаков.

По его словам, один из нынешних внешних, трендов сегодня - журналистские расследования.

"Конечно, этот жанр появился не сегодня. Я сам читал курсы по журналистским расследованиям еще в 2005 году. Но сейчас это актуально. Хотя, на мой взгляд, все-таки в идеале спонсоры этих расследований должны быть внутри самого государства, которые заинтересованы в том, чтобы они были посвящены как раз коррупционным составляющим, в тех же вузах, когда со студентов фактически вымогали взятки. Чтобы это делалось самими редакциями, без зарубежного участия. Сейчас же формируется грантовая повестка. И формируется, она не в Бишкеке, не в самом Кыргызстане - она формируется извне. Получается, хотим мы этого или нет, но финансирование идет из-за рубежа под конкретные цели и задачи", - резюмирует эксперт.

Однако вернемся к истории с одиннадцатью друзьями Болота Темирова. Развернувшаяся вокруг них медиакампания - это хрестоматийный образчик того, как работает западная информационная и пропагандистская машина в странах бывшего СССР.

А она действительно мощная. За годы независимости американцы и европейцы сумели создать в нашей стране и других постсоветских государствах целую медиамафию - развернутую сеть из СМИ, журналистов, блогеров, общественных деятелей и гражданских активистов, чья задача состоит в том, чтобы насаждать выгодную Западу информационную повестку, в том числе на уровне школьных учебников, давить на власти, проводить кампании за или против принятия тех или иных законов, дестабилизировать общественно-политическую ситуацию и при необходимости также координировать массовые беспорядки.

И мы уже не раз видели, как это работает на деле. Вы ведь помните серию митингов #REакция? Так вот это лишь один из проектов прозападной медийно-энкэошной мафии, причем не самый успешный.

А сейчас помимо поддержки друзей Болота Темирова, "независимые" журналисты и энкэошники ведут жизненно важную для себя информационную войну против поправок к закону о деятельности НКО и нового закона о СМИ. И все это на фоне постоянной отработки антироссийской повестки, насаждения русофобии, а также неустанных попыток раскачать общественно-политическую ситуацию в Кыргызстане. В общем, стараются как могут, отрабатывая долларовые гонорары и фактически ставя под сомнение суверенитет и даже государственность своей родной страны.