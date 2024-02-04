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Шерадил Бактыгулов: КР и КНР надо создать комитет по сотрудничеству

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- Бакыт Басарбек
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Эксперт по вопросам регионального развития Шерадил Бактыгулов поделился мнением о том, какие новые возможности имеются для развития отношений между Китаем и Кыргызстаном. По его словам, происходящие в мире изменения в сторону многополярного мира как раз и представляют их.

С какими проблемами могут столкнуться китайско-кыргызские отношения в новой мировой ситуации?

- Между Кыргызстаном и Китаем не существует разногласий и проблем. Имеющиеся временно не решённые вопросы разрешаются путём переговоров. Вместе с тем, у нас есть общее понимание, что действия партнёров, находящихся за пределами нашего региона, могут оказать неблагоприятное влияние на него. Корни возможных проблем исходят из кризиса международного права, кризиса "американо-европоцентричной" теории мирового устройства, и как следствие – возрождения мышления эпохи "холодной войны". Географическое положение Кыргызстана с момента самороспуска СССР являлось привлекательным для сторонников западной теории "геополитической борьбы за мировое господство". Кыргызстан рассматривается в качестве "непотопляемого авианосца" на границе с Китаем и других стран региона. Поэтому на кыргызско-китайские отношения влияют кыргызско-американские, кыргызско-британские и кыргызско-европейские отношения. Западные партнеры Кыргызстана имеют другие представления о Китае и, самое главное, их внешняя политика по отношению к Китаю значительно отличается от подходов Кыргызстана. Поэтому для Кыргызстана будут создаваться условия, которые будут направлены на сворачивание добрососедского сотрудничества с Китаем. Этот процесс может занять не одно десятилетие.

Кыргызстан одним из первых поддержал многоплановую инициативу "Один пояс - один путь". Это движение, которое расширяется, обогащается новыми знаниями, направлениями и аспектами сотрудничества. Это движение, в котором все страны равны, вне зависимости от размера территории, экономики или населения страны. Задача состоит в том, чтобы страна-участник нашла свою формулу участия. Это большая работа.

Дипломатические и политические усилия, гуманитарное сотрудничество, государственное строительство и экономическое содействие – все это важные инструменты, без которых не обойтись при обеспечении реальной, прочной и всеобъемлющей безопасности. Во всех этих областях дружба и сотрудничество Кыргызстана и Китая обладает гигантским потенциалом, если обе страны будут выступать единым фронтом. Целями и задачами для обеспечения интересов Кыргызстана в сфере внешних связей могли бы стать свои особые интересы и общие интересы с другими странами. Такими интересами без ранжирования по приоритетам может быть список национальных (страновых), региональных и глобальных внешнеполитических целей и интересов. Небольшую оговорку можно сделать в отношении способности малых стран влиять на решение глобальных проблем. Чтобы оказывать реальное влияние, Кыргызстану следует сосредоточить усилия на тех областях, в которых страна имеет существенные интересы или обладает опытом, традициями, компетентностью или ресурсами. При этом важно удостовериться, что не нарушается равновесие между мечтаниями и реальностью. Одной из них, например, может стать совершенствование механизмов сотрудничества. В настоящее время между Кыргызстаном и Китаем существуют только два основных механизма сотрудничества: это - межправительственная кыргызско-китайская комиссия по торгово – экономическому сотрудничеству, созданная в апреле 1994 году, и координационная группа "Кыргызстан-СУАР" при межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству.

Новый уровень партнёрства можно было бы поддержать созданием Комитета сотрудничества (далее – КС) под сопредседательством заместителей глав правительств двух стран и подкомитетов на уровне ведомств (таможня, торговля, органы внутренних дел, культура и т.д.). Такой механизм сотрудничества с Китаем показал свою эффективность в Казахстане, Туркменистане и Узбекистане. Так, в Казахстане совместно с Китаем создан Комитет сотрудничества. В составе КС функционируют 11 профильных подкомитетов (по торгово-экономическому сотрудничеству, по сотрудничеству в области транспорта, в области железнодорожного транспорта, по сотрудничеству между пунктами пропуска и в области таможенного дела, по научно-техническому, финансовому, энергетическому сотрудничеству, в области безопасности, геологии и недропользования, по культурно-гуманитарному сотрудничеству, по сотрудничеству в области безопасности). А также комиссия по использованию и охране трансграничных рек и комиссия по сотрудничеству в области охраны окружающей среды.

В 2011 году создан узбекско-китайский межправительственный комитет по сотрудничеству с шестью подкомитетами. В Туркменистане также функционируют межправительственный комитет по сотрудничеству и его шесть подкомитетов. Главной особенностью подобного формата сотрудничества является создание "тематических" подкомитетов, которые на уровне ответственности отдельных государственных органов двух стран занимаются реализацией достигнутых договоренностей.

Межправительственная комиссия в Кыргызстане функционирует на основе функций и полномочий госорганов страны, актуальных на момент создания межправительственной комиссии в 1994 году. Однако новая Конституция страны изменила властные полномочия между президентом, правительством и парламентом страны.

Еще одним подходом для повышения эффективности двустороннего сотрудничества могла бы стать адаптация и использование теории "точки и оси" или пространственного развития. Под "точками" подразумеваются крупные города, "оси" - это линии, соединяющие города друг с другом, а "полоса" - это полоса территории по обе стороны оси шириной от 50 до 100 км. Теория "точки и оси" лежит в основе теории "Экономического коридора" и чем-то напоминает подходы по созданию промышленно-экономических узлов во времена СССР и отражается в экономической теории пространственного развития. В зависимости от особенностей географии, геологии (нефть, газ, уголь и пр.), климата и других условий создавались экономические районы, или, выражаясь современным языком, экономические кластеры. Например, Среднеазиатский экономический район включал в себя Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан. В этот район входили крупнейший Ташкентский промышленный узел, крупные Южно-Таджикский, Фрунзенский (ныне город Бишкек), Фергано-Маргиланский и Самаркандский узлы. Такой подход позволял сосредоточить имеющиеся финансовые и людские ресурсы для их рационального и эффективного использования с целью извлечения максимальной пользы и обеспечения благосостояния граждан.

Также в качестве ещё одного весьма перспективного направления работы можно выделить вопрос совершенствования структур и механизмов сотрудничества по трём уровням полномочий. Первый уровень полномочий – это уровень "стыковки" страновых стратегий и планов развития. Как правило, стратегии и планы развития той или иной страны основаны на международном праве, программных документах ООН и других международных организаций, поэтому особых противоречий в себе не содержат. Второй уровень предполагает "стыковку" механизмов и платформ сотрудничества на уровне министерств и ведомств и иных органов управления отраслями, секторами, областями, городами и районами. Каждый орган разрабатывает отраслевые программы развития в рамках своей ответственности за проведение государственной политики в той или иной сфере, например образования, культуры, экономического развития и другое. Поэтому совместные отраслевые программы позволят уточнить и синхронизировать усилия по реализации договорённостей, достигнутых на уровне глав государств и правительств обеих стран.

Третий уровень подразумевает "стыковку" конкретных проектов, планов работы государственных и частных предприятий обоих государств. Каждое предприятие или организация, работая в своей сфере, в своей нише вносит вклад в укрепление сотрудничества между государствами. Государство создает условия для ведения предпринимательской, научной, исследовательской и иной деятельности. Усилия людей, заинтересованных в совместной работе с коллегами из другой страны, определяют насколько полной, плодотворной и взаимовыгодной будет такая работа.

При этом следует отметить, что отличительной чертой внешнеполитической деятельности Китая в Центральной Азии является то обстоятельство, что эта деятельность касается вопросов обеспечения роста региональной экономики и безопасности, не затрагивая самого чувствительного элемента национального суверенитета – внешней политики и внешних связей. Этим выгодно выделяется сотрудничество Кыргызстана с Китаем от сотрудничества с другими государствами, - говорит Бактыгулов.

Источник: silunews.kg


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URL: https://www.vb.kg/435122
Теги:
Китай, Центральная Азия, Шерадил Бактыгулов
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