Оплата более 30 государственных услуг в MBANK без комиссии

ОАО "Коммерческий банк Кыргызстан" | MBANK предоставляет клиентам доступ и возможность осуществлять оплату госуслуг онлайн в любое время суток, без необходимости посещения госорганов.
Благодаря удобному интерфейсу приложения MBANK процесс оплаты и получения необходимых госуслуг становится простым и понятным.
Пользователи приложения MBANK могут оплачивать и получать более 30 различных государственных услуг, от получения ЭЦП до услуг переоформления авто, при этом большую часть из них без комиссии.
"Наши клиенты высоко ценили возможность доступа к различным государственным услугам и сервисам, оплату за госуслуги, проверку проплат за штрафы, пошлины благодаря MBANK это стало возможным буквально за пару кликов.
При этом, банк реализует эти проекты в рамках высокой социальной ответственности и полностью компенсирует все операционные расходы, связанные с предоставлением госуслуг и сервисов. Поэтому для клиентов MBANK они предоставляются на бесплатной основе, обеспечивая тем самым их максимальную доступность", - отмечает Кубаныч Шатемиров, Директор по развитию цифровых сервисов и эквайринговой сети MBANK.