Оплата более 30 государственных услуг в MBANK без комиссии

ОАО "Коммерческий банк Кыргызстан" | MBANK предоставляет клиентам доступ и возможность осуществлять оплату госуслуг онлайн в любое время суток, без необходимости посещения госорганов.

Благодаря удобному интерфейсу приложения MBANK процесс оплаты и получения необходимых госуслуг становится простым и понятным.

Пользователи приложения MBANK могут оплачивать и получать более 30 различных государственных услуг, от получения ЭЦП до услуг переоформления авто, при этом большую часть из них без комиссии.

"Наши клиенты высоко ценили возможность доступа к различным государственным услугам и сервисам, оплату за госуслуги, проверку проплат за штрафы, пошлины благодаря MBANK это стало возможным буквально за пару кликов.

При этом, банк реализует эти проекты в рамках высокой социальной ответственности и полностью компенсирует все операционные расходы, связанные с предоставлением госуслуг и сервисов. Поэтому для клиентов MBANK они предоставляются на бесплатной основе, обеспечивая тем самым их максимальную доступность", - отмечает Кубаныч Шатемиров, Директор по развитию цифровых сервисов и эквайринговой сети MBANK.

Какие услуги можно получить онлайн и бесплатно:

Оплата налогов и штрафов; Оплата услуг ЗАГС; Получение цифровых документов: ID-паспорт, водительское удостоверение, свидетельство о регистрации транспортного средства, свидетельство о рождении детей; Оплата Полис ОМС (обязательное медицинское страхование); Оплата услуг Министерство Юстиции; Оплата услуг Государственного агентства земельных ресурсов (Кадастр); Переоформление автомобилей; Проверка техосмотра автомобиля; Получение электронной цифровой подписи; Оплата судебной задолженности; Оплата электронного патента; Проверка в черных списках РФ и многое другое.

Установите приложение MBANK и наслаждайтесь простотой и удобством оплаты государственных услуг!