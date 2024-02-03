ГКНБ расследует уголовное дело по факту происшествия в ТЭЦ Бишкека

По факту происшествия в ТЭЦ Бишкек возбуждено уголовное дело, расследование которого поручено ГКНБ КР. Об этом сообщает пресс-служба генпрокуратуры КР.

"2 февраля 2024 года примерно в 03:00 часов ночи из-за ненадлежащего исполнения своих служебных обязанностей должностными лицами и несоблюдения правил безопасности на ТЭЦ города Бишкек произошел взрыв оборудования.

В результате произошедшего, 5 работников с различными телесными повреждениями были доставлены в медицинские учреждения и приостановлена подача теплоснабжения в жилые дома и предприятия города Бишкек, и причинен ущерб в особо крупном размере государству.

По данному факту прокуратурой города Бишкек возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ст.ст.245 (злоупотребление полномочиями служащими коммерческих или иных организаций), 317 (нарушение правил безопасности при строительстве, эксплуатации или ремонте магистральных трубопроводов) и 337 (злоупотребление должностным положением) УК Кыргызской Республики. Расследование дела поручено ГКНБ Кыргызской Республики.

В произошедшем признаки террористического акта и диверсии не усматриваются".