В Бишкеке состоится вечер кыргызской поэзии "Чырак"

Общественный фонд "Акбарак" приглашает гостей и жителей столицы на вечер кыргызской поэзии "Чырак", который состоится 13 февраля 2024 года в Малахитовом зале Кыргызского национального академического театра оперы и балета им. А. Малдыбаева. Об этом сообщает cекретариат Федерации балета Кыргызстана.

Новаторское мероприятие, организованное энтузиастами творческой интеллигенции, призвано окунуть зрителей в манящий мир кыргызской поэзии. В программу поэтического вечера, который пройдет под живой аккомпанемент молодого фортепианиста Шабдана Демисинова, войдут произведения авторов "золотого века" кыргызской поэзии, таких как Алыкул Осмонов, Жалил Садыков, Мидин Алыбаев, Табылды Муканов, Алмаш Чойбекова, и талантливых поэтов и поэтесс современности, таких как Анатай Өмүрканов, Элмирбек Иманалиев, Жыпар Исабаева, Рахат Аманова, Максат Жангазиев, Назым Арапбаева, Нурболот Азамат, Саид Султан-Али, Бектурали Исамидин уулу, Абдужапар Аскаров.

Репертуар вечера выстроен вокруг сюжета метаморфозов романтических отношений, от грёз первой влюблённости, безудержной страсти до глубокой духовной связи зрелых душ, проживших жизнь рука об руку. Огни свеч, театральный антураж, чарующие голоса мастеров литературных чтений Розы Рысбек и Тилека Токтогулова создадут атмосферу настоящего ренессанса кыргызской поэзии.