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ГКНБ задержан мужчина за систематические истязания бывшей жены

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- Карыпбай кызы Толгонай
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В адрес ГКНБ КР поступило заявление от гражданки КР А.А.Т. о систематических фактах семейного насилия со стороны Ж.Б.А., который несмотря на расторжение брака преследовал свою бывшую супругу. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Следствием установлено, что гражданин КР Ж.Б.А. преследовал, унижал и на постоянной основе наносил телесные повреждения А.А.Т. Кроме того, бывший супруг при присутствии несовершеннолетних детей, в целях оказания психологического давления на нее и детей, с применением ножа и топора угрожал ей. Также, Ж.Б.А. периодически забирал младшего ребенка из детского сада (возвращал матери после унижения ее чести и достоинства) и отправлял порнографические материалы старшей дочери с указанием того, что ее мать участвует в них.

Следует отметить, что потерпевшая неоднократно обращалась в органы внутренних дел, где в отношении бывшего супруга применялись меры административного характера (административное взыскание с содержанием под стражей в приемнике-распределителе ГУВД г.Бишкек). Однако, после отбытия наказания, Ж.Б.А. продолжал свои незаконные действия.

По результатам проверки указанных фактов ГКНБ КР зарегистрировано досудебное производство по признакам преступления, предусмотренного ст.138 УК КР "Истязание" и по подозрению в совершении незаконных действий в отношении бывшей супруги и детей, гражданин КР Ж.Б.А. задержан и водворен в ИВС ГУВД г.Бишкек.

В настоящее время продолжаются следствие.

ГКНБ КР напоминает о недопустимости фактов семейного насилия, при выявлении которых будут приниматься строгие меры в соответствии с законодательством КР, в случае подобных фактов просим незамедлительно сообщать в наш адрес".


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URL: https://www.vb.kg/435131
Теги:
ГКНБ, задержание, Кыргызстан
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