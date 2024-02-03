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Двое пострадавших на ТЭЦ Бишкека будут переведены в спецклинику Турции

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Двое пострадавших сотрудников ТЭЦ Бишкека будут переведены в специализированную клинику Турции, сообщают в оперативном штабе.

По его данным, сегодня из Турции прилетели два врача реаниматолога Этем Озтурк и Энгин Чети из больницы "Голджук" при Министерстве здравоохранения Турции

Врачи совместно с министром здравоохранения КР Алымкадыром Бейшеналиевым провели осмотр пострадавших и изучили тактику лечения. По итогам состоялся консилиум врачей.

Этем Озтурк отметил, что состояние двух пациентов тяжелое, однако они в сознании, реагируют и отвечают на вопросы.

"Учитывая их состояние и то, что им предстоит длительное лечение, эффективнее будет лечение в специализированной больнице, где есть условия для пациентов с сильными ожогами. У третьего пациента состояние стабильное", - сказал он.

По итогам консилиума, принято решение по переведу двоих пострадавших в специализированную клинику Турции.

Напомним, приезд зарубежных врачей организован по поручению президента КР Садыра Жапарова и по договоренности с Минздравом Турции.

Источник: Кабар


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URL: https://www.vb.kg/435132
Теги:
Турция, Бишкек, пострадавшие, ТЭЦ
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