В Подмосковье силовики провели крупные рейды по местам проживания мигрантов

Силовики провели крупные рейды по местам проживания мигрантов в Подмосковье. Мероприятия прошли в Щёлково и Балашихе, сообщает Baza.

По данным Baza, 30 января в Балашихе сотрудники МВД, военного комиссариата и следователи военного следственного отдела СК РФ по Балашихинскому гарнизону искали тех, кто недавно получил российский паспорт и не встал на воинский учет.

Рейды провели в местных общежитиях, на рынках и в кафе.

По данным источников, 11 человек доставили в военкомат для постановки на воинский учёт, на четверых составили протоколы за неисполнение обязанностей по воинскому учёту.

Аналогичный рейд прошёл в Щёлково.

По данным Baza, операцию по поимке уклонистов среди мигрантов запустили с 1 октября прошлого года по поручению начальства СК и МВД. С начала октября на службу призвали более 400 человек.

Между тем, как сообщает MSK1.RU, в рамках рейда в городе Лосино-Петровский задержали более 200 человек. Сотрудники ФСБ, ОМОН и Росгвардии обнаружили места, где мигранты живут и работают нелегально: завод пластиковых окон, пекарни и подпольные ателье.

В результате рейда проверено 243 человека, доставлено в ОВД 107 человек: 12 человек привлечены по статье 18.10 КоАП РФ (незаконная трудовая деятельность). Оформлено 12 протоколов по статье 18.15 КоАП (незаконное привлечение к трудовой деятельности в Российской Федерации иностранного гражданина или лица без гражданства).

А 22 человека проходят по статье 18.8 КоАП (нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания).

Редакция MSK1.RU обратилась в пресс-службу Росгвардии Московской области. Представители уточнили, что это не они являлись организаторами оперативных мероприятий. В пресс-службе МВД по Московской области рассказали, что информация об антимиграционных рейдах к ним еще не поступала.

Источник: ASIA-Plus