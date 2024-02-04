Омурбек Бабанов избран президентом Федерации жорго салыш. Об этом сообщается на странице федерации в соцсети.

Решение было принято 2 февраля 2024 года на внеочередном заседании президиума республиканской федерации Жорго салыш.

Отметим, жорго салыш - это скачки среди иноходцев. Иноходь (жорго) – бег в два темпа, когда ноги животного поднимаются и опускаются на землю попарно. Лошадь при этом беге как бы переваливается с одной стороны на другую, слышно лишь два удара копыт. Способность лошади бежать иноходью очень высоко ценится, потому что не каждая лошадь способна на это.