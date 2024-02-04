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Омурбек Бабанов избран президентом Федерации жорго салыш

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- Карыпбай кызы Толгонай
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Омурбек Бабанов избран президентом Федерации жорго салыш. Об этом сообщается на странице федерации в соцсети.

Решение было принято 2 февраля 2024 года на внеочередном заседании президиума республиканской федерации Жорго салыш.

Отметим, жорго салыш - это скачки среди иноходцев. Иноходь (жорго) – бег в два темпа, когда ноги животного поднимаются и опускаются на землю попарно. Лошадь при этом беге как бы переваливается с одной стороны на другую, слышно лишь два удара копыт. Способность лошади бежать иноходью очень высоко ценится, потому что не каждая лошадь способна на это.


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URL: https://www.vb.kg/435137
Теги:
Омурбек Бабанов, президент, Кыргызстан
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