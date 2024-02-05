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"Кыргызстан сильно отстает от соседей по объему производства меда"

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- Светлана Лаптева
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Палата пчеловодов Кыргызстана и Департамент органического сельского хозяйства при Министерстве сельского, водного хозяйства и развития регионов КР подписали меморандум о сотрудничестве на первой республиканской конференции представителей медовой отрасли Кыргызстана. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхоза КР.

Замминистра сельского хозяйства Маил Алияскаров заявил о больших возможностях Кыргызстана по производству качественного меда, признал при этом тот факт, что страна сильно отстает от соседей по объему производства.

В 2023 году производство товарного меда составило 2500 тонн. Экспорт - 439 тонн (ЕАЭС -130,4 тонны, третьи страны - 308,6 тонны). Количество действующих пчелосемей, согласно данным из реестра, составляет чуть больше 90 000.

Кыргызстан поставляет мед в такие страны, как Китай, Катар, ОАЭ, Турция, Россия, Казахстан, Иордания, Тайланд, США и другие.

Маил Алияскаров призвал активнее поддерживать развитие медовой отрасли Кыргызстана. и обратился к пчеловодам активнее обращаться с предложениями и проектами.


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URL: https://www.vb.kg/435139
Теги:
Минсельхоз, сельское хозяйство, Кыргызстан
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