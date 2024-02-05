Сразу два землетрясения за час произошли недалеко от Алматы

3 февраля сейсмологи сети станций "ННЦСН и И" зафиксировали на юго-востоке от Алматы в течение часа сразу 2 землетрясения, передает СМИ.

По данным сейсмостанций, первое землетрясение произошло в 19:26 часов в 274 км на юго-восток от Алматы (на территории Китая - афтершок). Магнитуда составила 4.9 балла, глубина - 5 км. В Казахстане не ощутили толчков.

Второе землетрясение произошло в 19:44 часов в 278 км на юго-восток от Алматы (на территории Китая - афтершок). Магнитуда составила 5.3 балла, глубина - 5 км. В Казахстане не ощутили толчков.

По словам очевидцев, они все же ощутили землетрясение.