Накажут ли режиссера "Мастера и Маргариты" за антироссийские высказывания?

В минувшие выходные фильм "Мастер и Маргарита" возглавил российский прокат. Впервые о съемках картины заговорили в 2018 году, режиссером назначили Николая Лебедева. Из-за различных трудностей процесс затянулся. Михаил Локшин заменил Лебедева и снял фильм на деньги Фонда кино за лето и осень 2021 года. А через несколько месяцев он высказался против СВО. Что известно о Локшине и его семье, возможно ли возбуждение уголовного дела в отношении режиссера - в материале NEWS.ru.

Как американская семья Локшиных сбежала в СССР

Михаил Локшин родился в 1981 году в семье американских ученых-биологов Арнольда и Лоры Локшиных. У него есть старший брат Джеффри и старшая сестра Дженнифер.

В 1986 году семья Локшиных обратилась к руководству СССР с просьбой предоставить им политическое убежище, ссылаясь на то, что в США их подвергают преследованиям за коммунистические убеждения.

Советские власти приняли американцев: Арнольд получил работу в лаборатории Института экспериментальной диагностики и терапии опухолей онкологического научного центра имени Блохина, семье предоставили четырехкомнатную квартиру в доме работников ЦК в районе Новые Черемушки.

"Младшему сыну Майклу, когда мы приехали, было пять лет, он пошел в детский сад, а в 88-м году - в первый класс школы. Все дети быстро выучили русский язык. Лорен стала писать статьи для журналов, в частности, в одном из материалов она сравнила повседневную жизнь работающих женщин-матерей двух стран. Постепенно наша жизнь вошла в нормальную колею, мы жили так же, как многие москвичи", - рассказывал в 2017 году в интервью журналисту "МК" глава семейства.

Как Дэвид Духовны помог Локшину

Все трое детей Локшиных получили образование в Москве. Михаил окончил психологический факультет МГУ, но выбрал работу не по специальности. Он занялся съемкой клипов и рекламных роликов.

Самая известная реклама, выпущенная Михаилом Локшиным, - ролик "Сибирская корона" с Дэвидом Духовны, вышедший в 2014 году. В видео есть момент, когда американский актер произносит, что, будь он русским, ему было бы чем гордиться.

"Безусловно, там есть тема гордости. Но патриотичность сейчас имеет, как мне кажется, двойной оттенок, особенно в русле последних событий. Сегодня, когда говорят "патриотический", часто автоматически имеют в виду проправительственный, политический и так далее. Изначально мы избегали любых политических, националистических и тому подобных намеков. И у нас это получилось - там всего этого нет, в принципе. Конечно, доля иронии там тоже есть", - рассказывал Локшин о рекламе в интервью изданию "Афиша Воздух".

Ролик с Духовны стал вирусным в интернете, его посмотрели люди из разных стран. Западные СМИ раскритиковали актера за слова: "России есть чем гордиться".

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Михаил Локшин на красной дорожке перед церемонией открытия 42-го Московского Международного кинофестиваля (ММКФ)

Какой фильм прославил Локшина

В 2019 году Локшин снял короткометражку "Послеобеденное наслаждение". В 2020 году вышел его первый полнометражный фильм "Серебряные коньки". Картина не только окупила вложения в нее, но и получила хорошие отзывы кинокритиков. Кинолента получила несколько наград в различных номинациях на фестивалях "Золотой орел" и "Ника".

"Серебряные коньки" стали первым российским проектом, который вышел на платформе Netflix и попал в топ-10 фильмов.

Как Локшин стал режиссером "Мастера и Маргариты"

Идея снять новую экранизацию романа Булгакова была анонсирована в 2018 году. Одним из продюсеров картины выступил директор Первого канала Константин Эрнст. Сначала режиссером ленты назначили Николая Лебедева, известного по проектам "Легенда № 17", "Экипаж". Фильм назывался "Воланд". Однако в процессе работы ситуация изменилась.

"К большому сожалению, были вынуждены приостановить работу, так как не смогли полностью решить вопросы финансирования, а затем в планы вмешалась пандемия. У Коли уже началась работа над новым фильмом, и мы предложили стать режиссером картины Михаилу Локшину", - говорил продюсер фильма Рубен Дишдишян.

Съемки "Мастера и Маргариты" начались в 2021 году, когда СВО еще не началась, и выйти в прокат фильм должен был в 2022-м, но премьеру несколько раз переносили.

Сколько миллионов взял Локшин у Фонда кино

Фонд кино выделил на создание "Мастера и Маргариты" 800 млн рублей. Общий бюджет картины составил 1,2 млрд, часть суммы дали американские инвесторы.

Фильм "Мастер и Маргарита" выпустила кинокомпания Mars Media Entertainment, основанная продюсером Рубеном Дишдишяном. За 12 лет эта фирма выпустила более 170 проектов для широкого проката, среди которых "Аритмия", "Т-34", "Ночные стражи", "Цыпленок жареный" и многие другие.

Фото: Алексей Даничев/РИА Новости

Режиссер фильма Михаил Локшин на премьере фильма "Серебряные коньки" в Александринском театре в Санкт-Петербурге

Что режиссер Локшин писал об СВО, России и Украине

После премьеры фильма пользователи соцсетей распространили скрин поста Михаила Локшина, в котором он поддержал Украину и пожелал ей "победы в СВО". Запись появилась на его странице 24 февраля 2023-го, через год после начала специальной военной операции ВС РФ. Когда его высказывание привлекло внимание общественности, Михаил удалил публикацию.

Режиссер и продюсер Тигран Кеосаян резко отреагировал на взгляды коллеги. "Если инфа о том, что Михаил Локшин, режиссер фильма "Мастер и Маргарита", вышедшего в прокат и снятого на бюджетные деньги, донатил на ВСУ и выступает с антироссийских позиций, правда - надо серьезно садиться и что-то решать со всей этой ситуацией - начиная с продюсеров и заканчивая правоохранительными органами", - написал в Telegram-канале Кеосаян.

Представители организации "Зов народа" потребовали возбудить уголовное дело в отношении Локшина и внести его в список экстремистов и террористов. Общественники обратились к главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину и директору Федеральной службы безопасности Александру Бортникову.

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин требует проверить Локшина на дискредитацию ВС РФ. В его заявлении говорится, что режиссер "открыто поддерживал Украину".

Кинокомпания Mars Media, выпустившая "Мастера и Маргариту", опубликовала в своем Telegram-канале официальное заявление.

"По окончании съемочного периода картины, осенью 2021 года, режиссер Михаил Локшин, закончив свои контрактные обязательства и финансовые взаимоотношения с продюсерскими компаниями, вернулся в США. Дальнейшая работа над проектом велась под контролем продюсеров фильма", - подчеркнули в компании.

Фото: Павел Бедняков/РИА Новости

Актер Евгений Цыганов в роли Мастера, актер Евгений Князев в роли Берлиоза и режиссер Михаил Локшин (слева направо) на съемочной площадке фильма "Мастер и Маргарита"

Нужно ли убирать "Мастера и Маргариту" из кинотеатров

Новая экранизация "Мастера и Маргариты" получила много положительных отзывов, а ее рейтинг на "Кинопоиске" сейчас достаточно высокий - 7,9 балла.

Роман Антоновский, автор Telegram-канала "Сыны монархии" и книги "Русские честные герои", в беседе с журналистом NEWS.ru выразил мнение, что нужно разделять две вещи - сам фильм и персону режиссера Михаила Локшина.

"Многие мои знакомые, которые не знали об антироссийских высказываниях режиссера, сходили на фильм. Им экранизация понравилась. Она сделана неплохо. Я думаю, что, раз фильм уже вышел, получился и привлек внимание зрителей, снимать с проката его не нужно", - сказал Антоновский.

Он считает, что в ситуации необходимо разобраться, "наказать" самого Локшина, чьи высказывания, по его мнению, "тянут на дискредитацию российской армии", а также привлечь к ответственности чиновников, которые выделили ему государственные деньги.

Накажут ли Локшина за антироссийские высказывания

Депутат Александр Шолохов в беседе с NEWS.ru напомнил, что прокатное удостоверение выдается картине, а не режиссеру.

"Режиссер, коль скоро он нарушил правовые нормы, может быть привлечен к ответственности, но не фильм. Я не видел экранизацию и о качестве судить не могу. Но априори, если фильм заслуживает внимания как художественное произведение, не выдавать ему прокатное удостоверение не имеет смысла", - высказал мнение Шолохов.

Как считает депутат, после скандала соответствующие органы, скорее всего, обратят внимание на Локшина и могут привлечь его к ответственности. Другие российские кинокомпании вряд ли захотят сотрудничать с режиссером в будущем, подытожил Шолохов.