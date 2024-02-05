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Матч открытия ЧМ 2026 пройдет на стадионе в Мехико, финал - в Нью Джерси

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Матч открытия чемпионата мира по футболу 2026 года пройдет на стадионе "Ацтека" в Мехико, а финал турнира примет "Метлайф стэдиум" в Нью Джерси. Об этом было объявлено в ходе специальной церемонии в воскресенье.

Арена "Метлайф стэдиум" в Нью Джерси вмещает 82,5 тысячи зрителей, а "Ацтека" - более 83 тысяч.

Первый в истории турнира матч в Канаде состоится в Торонто 12 июня.

Чемпионат мира 2026 пройдет в 16 городах США, Канады и Мексики. Турнир станет первым мировым первенством, в котором примут участие 48 команд, всего будет сыграно 104 матча.

Источник: news.sportbox


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URL: https://www.vb.kg/435151
Теги:
США, футбол, чемпионат мира, ФИФА
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