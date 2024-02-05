Погода
$ 89.01 - 89.72
€ 95.97 - 96.97

"Кумтор" выделил ⊆ 2,6 млн на развитие капельного орошения в Джети-Огузе

124  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

"Кумтор Голд Компани" оказало финансовую помощь Кызыл-Суйскому айылному аймаку Джети-Огузского района Иссык-Кульской области Кыргызской Республики в размере 2,6 млн сомов. Об этом сообщает пресс-служба компании.

По ее данным, указанные финансовые средства направлены на установку системы капельного орошения на земельном участке площадью 30 га, принадлежащему муниципальному предприятию "Агропромышленный комплекс Кызыл-Суу".

"Реализация указанного проекта позволит создать дополнительные рабочие места, а также будет способствовать дальнейшему развитию товарного производства на местах", - говорится в сообщении компании.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/435156
Теги:
Иссык-Кульская область, сельское хозяйство, Помощь, Кумтор
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  