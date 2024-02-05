"Кумтор" выделил ⊆ 2,6 млн на развитие капельного орошения в Джети-Огузе

"Кумтор Голд Компани" оказало финансовую помощь Кызыл-Суйскому айылному аймаку Джети-Огузского района Иссык-Кульской области Кыргызской Республики в размере 2,6 млн сомов. Об этом сообщает пресс-служба компании.

По ее данным, указанные финансовые средства направлены на установку системы капельного орошения на земельном участке площадью 30 га, принадлежащему муниципальному предприятию "Агропромышленный комплекс Кызыл-Суу".

"Реализация указанного проекта позволит создать дополнительные рабочие места, а также будет способствовать дальнейшему развитию товарного производства на местах", - говорится в сообщении компании.