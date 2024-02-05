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Российские и кыргызстанские специалисты обсуждают реконструкцию ТЭЦ

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В Бишкек прибыли специалисты из Российской Федерации, которые совместно с отечественными энергетиками обсуждают вопросы реконструкции, ремонтных работ на ТЭЦ, возможности перспективного проектирования объекта. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

По ее данным, председатель кабинета министров Акылбек Жапаров провел заседание оперативного штаба по ликвидации последствий нештатной ситуации на ТЭЦ города Бишкек.

Как было отмечено, ситуация стабильная, оборудование работает в штатном режиме. В настоящее время работают 9 котлоагрегатов и 4 турбогенератора, температура воды составляет порядка 60-65 градусов.

Глава кабмина подчеркнул необходимость ускорения и усиления ремонтных работ.

"Нельзя допускать повторения подобных ситуаций. Государственная комиссия во главе с Бакытом Торобаевым изучит возможные причины произошедшего. Вместе с тем, необходимо предусмотреть и установить в помещениях соответствующие датчики контроля, которые будут отслеживать и оповещать в случае необходимости", - сказал он.

В ходе аппаратного совещания Акылбек Жапаров отметил, что специалисты изучат варианты частичной модернизации, модернизации всей системы ТЭЦ либо полного обновления объекта. Кроме того, по его словам, необходимо модернизировать котельные в регионах.


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URL: https://www.vb.kg/435157
Теги:
Акылбек Жапаров, реконструкция, Россия, Бишкек, авария, кабмин, ТЭЦ
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