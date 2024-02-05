Погода
$ 89.01 - 89.72
€ 95.97 - 96.97

Авария на ТЭЦ: "Власти сделали правильные выводы"

451  0
- Бакыт Басарбек
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Ситуация на ТЭЦ Бишкека продемонстрировала нам всем халатное отношение прежних властей к столичной теплоэлектроцентрали. Президент правильно сказал, что необходимо полностью модернизировать ТЭЦ, а не отделываться точечным ремонтом. Таким мнением с редакцией vb.kg поделился глава ОФ "Тилекмат Аке"' и общественный деятельТилек Усупов.

"В отличие от аварии в 2018 году на этот раз соответствующие органы быстро и оперативно сработали: МЧС, правительство, Минэнерго, мэрия столицы и так далее. Самое главное, сделали правильные выводы. Рано или поздно результаты так называемой модернизации 2017 года мы должны были снова увидеть. Поэтому я поддерживаю решение президента полностью модернизировать ТЭЦ Бишкека", - заявил он.

Общественный деятель выразил надежду, что виновные в аварии на ТЭЦ будут привлечены к ответственности.

"После аварии 2018 года никто не понес ответственности включая тогдашнего премьеру Сапара Исакова, который как раз занимался модернизацией теплоэлектроцентрали. Поэтому правильно, что ГКНБ завел уголовное дело по этому инциденту", - добавил Тилек Усупов.

Напомним, 26 января 2018 года на ТЭЦ Бишкека произошла авария, в результате которой жилые дома и социальные учреждения Бишкека остались без тепла почти в 30-градусные морозы. Это вызвало волну критики на фоне того, что только в 2017 году была завершена модернизация на объекте.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/435160
Теги:
ТЭЦ, Бишкек, Кыргызстан, авария
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  