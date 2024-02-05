Авария на ТЭЦ: "Власти сделали правильные выводы"

Ситуация на ТЭЦ Бишкека продемонстрировала нам всем халатное отношение прежних властей к столичной теплоэлектроцентрали. Президент правильно сказал, что необходимо полностью модернизировать ТЭЦ, а не отделываться точечным ремонтом. Таким мнением с редакцией vb.kg поделился глава ОФ "Тилекмат Аке"' и общественный деятельТилек Усупов.

"В отличие от аварии в 2018 году на этот раз соответствующие органы быстро и оперативно сработали: МЧС, правительство, Минэнерго, мэрия столицы и так далее. Самое главное, сделали правильные выводы. Рано или поздно результаты так называемой модернизации 2017 года мы должны были снова увидеть. Поэтому я поддерживаю решение президента полностью модернизировать ТЭЦ Бишкека", - заявил он.

Общественный деятель выразил надежду, что виновные в аварии на ТЭЦ будут привлечены к ответственности.

"После аварии 2018 года никто не понес ответственности включая тогдашнего премьеру Сапара Исакова, который как раз занимался модернизацией теплоэлектроцентрали. Поэтому правильно, что ГКНБ завел уголовное дело по этому инциденту", - добавил Тилек Усупов.

Напомним, 26 января 2018 года на ТЭЦ Бишкека произошла авария, в результате которой жилые дома и социальные учреждения Бишкека остались без тепла почти в 30-градусные морозы. Это вызвало волну критики на фоне того, что только в 2017 году была завершена модернизация на объекте.