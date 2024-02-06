В Таджикистане создана лаборатория, где проверяют сейсмостойкость зданий

В Таджикистане для обеспечения сейсмостойкости здания, испытаний свай и фундаментов зданий, качества работ и прочих правил строительства, создана специализированная испытательная лаборатория с современным оборудованием, произведенным в России. Об этом говорится в пресс-релизе Комитета по архитектуре и строительству.

26 декабря прошлого года подрядчиком ООО "Сохтмони Осиёи Маркази" впервые было проведено испытание свайных фундаментов многоэтажного жилого дома по улице Н.Махсума в Душанбе.

Основная цель этих испытаний – определение несущей способности свай, которые после испытания сравниваются с результатами конструктивного расчета.

Помимо этого, как известно, проектные и строительные работы проходят экспертизу со стороны государства.

Так, в Управление государственной экспертизы в 2023 году был представлен 701 проект.

Из них положительные заключения получили 585 проектов, отрицательные – 14, аннулированы 11 и приостановлены 2.

О Генпланах

Одним из направлений деятельности Комитета по архитектуре и строительству является обеспечение городов и районов генеральными планами и проектами детальной планировки.

В релизе отмечается, что ОАО "Шахрофар" разработало проекты детальной планировки районных центров Ишкашим, Бальджуван, Вахш, Дусти, Ховалинг, Джайхун, Рошткала, Варзоб, Исфара, Муминабад, Яван, городов Нурек, Турсунзаде, Левакант и центральной части города Хорог.

В настоящее время продолжается разработка генерального плана города Хорог в новой редакции, проектов детальной планировки центров городов и районов Турсунзаде, Пенджикент, районов Варзоб, Джами, Сангвор, Хуросон и Рушан.

Кроме того, сообщается, что разрабатываются проекты детальной планировки отдельных частей городов и районов Бохтар, Вахдат, Исфара, Бустон и нового генерального плана (корректировка) городка Сомониен района Рудаки.

Источник: ASIA-Plus