Садыр Жапаров образовал Академию ГКНБ имени генерал-лейтенанта А.К.Бакаева

Президент Садыр Жапаров образовал на базе Института профессиональной переподготовки и повышения квалификации Государственного комитета национальной безопасности КР Академию ГКНБ имени генерал-лейтенанта Анарбека Бакаева.

Как говорится в указе президента от 30 января 2024 года №11, решение принято для создания единой системы многоуровневой подготовки высококвалифицированных специалистов, управленческих и научно-педагогических кадров для органов национальной безопасности, расширения научно-исследовательской базы по вопросам обеспечения национальной безопасности КР.

Кабинету министров поручено принять меры, вытекающие из данного указа.

ГКНБ поручено:

- произвести государственную регистрацию Академии ГКНБ в органах юстиции;

- утвердить устав Академии.

Указ вступает в силу по истечении 15 дней со дня официального опубликования (опубликован в "Эркин Тоо" от 2 февраля 2024 года №9).

3 марта 2022 года была заложена капсула в фундамент здания Академии ГКНБ КР.

Для справки: На основе подписанного приказа министра национальной безопасности КР, генерал-лейтенанта А.К. Бакаева 19 апреля 1993 года создана при министерстве образовательная структура.

Позже структура назвалась Высшим курсом, а затем Учебным центром. В соответствии с постановлением правительства КР от 28 марта 2011 года Учебный центр был преобразован в Институт профессиональной переподготовки и повышения квалификации ГКНБ КР им.Бакаева.

Источник: kg.akipress.org