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В парке "Асанбай" демонтируют объекты облегченного типа

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По решению Верховного суда Кыргызской Республики от 4 декабря 2023 года управлением по контролю за землепользованием мэрии города Бишкек проводится демонтаж объектов облегченного типа в парке "Асанбай". Об этом сообщает пресс-служба мэрии столицы.

"На месте работают сотрудники управления совместно с сотрудниками ДУМИ мэрии города Бишкек, муниципальной администрации мэрии г.Бишкек по Октябрьскому району и МП "Тазалык". Ранее постановлением мэрии города Бишкек от 25.02.2010 года №79 ОсОО "Детский досуг" предоставлен земельный участок во временное пользование сроком на 5 лет площадью 4,062 га под парк культуры и отдыха. На основании решения комиссии по предоставлению прав на земельные участки от 9 июня 2022 года было отказано в продлении срока право временного пользование. 29 января 2024 года со стороны управления выдано уведомление представителю ОсОО "Детский досуг" об освобождении муниципальной территории парка в течении 5 календарных дней.


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URL: https://www.vb.kg/435177
Теги:
парк, Бишкек
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