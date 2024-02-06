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Акылбек Жапаров поручил ускорить работы по сносу колоний в Джалал-Абаде

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Председатель кабинета министров КР Акылбек Жапаров ознакомился с ходом работ по сносу исправительного учреждения №10 при Службе исполнения наказаний при Министерстве юстиции и батальона №5 Департамента по охране и конвоированию в городе Джалал-Абаде. Об этом сообщает пресс-служба кабмина КР.   

"На месте данных исправительных учреждений будет построено административное здание, торгово-развлекательный комплекс, музей, создан парк для горожан.

Глава Кабмина поручил ускорить работы по сносу учреждений".


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URL: https://www.vb.kg/435180
Теги:
Акылбек Жапаров, Джалал-Абадская область, колонии
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