Акылбек Жапаров поручил ускорить работы по сносу колоний в Джалал-Абаде

Председатель кабинета министров КР Акылбек Жапаров ознакомился с ходом работ по сносу исправительного учреждения №10 при Службе исполнения наказаний при Министерстве юстиции и батальона №5 Департамента по охране и конвоированию в городе Джалал-Абаде. Об этом сообщает пресс-служба кабмина КР.

"На месте данных исправительных учреждений будет построено административное здание, торгово-развлекательный комплекс, музей, создан парк для горожан.

Глава Кабмина поручил ускорить работы по сносу учреждений".