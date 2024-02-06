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Акылбек Жапаров: За 2,5 года построено около 200 новых школ

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Председатель Кабинета Министров-Руководитель Администрации Президента Кыргызской Республики Акылбек Жапаров в ходе рабочей поездки в Ошскую область принял участие в церемонии открытия школы в селе Зарбалик Кара-Суйского района. Об этом сообщает пресс-служба кабмина КР.

Школа рассчитана на 375 мест, строительство школы было начато в 2022 году, из республиканского бюджета выделено 148,5 млн сомов.

Глава Кабмина Акылбек Жапаров поздравил учеников, учителей и родителей с открытием новой школы, отметив что создание условий для предоставления качественного образования детям – приоритетное направление правительства страны.

"Каждое открытие школы - радостное событие. За последние 2,5 года открыто около 200 школ. В Кара-Суйском районе было 13 аварийных школ, одну из них мы сегодня открываем, завершено строительство еще 3 школ, которые скоро откроются. Эта новая школа рассчитана на 375 мест, из бюджета выделено 148,5 млн сомов. Среди 2 % школ, где не хватало компьютеров, была и школа в селе Зарбалик. Сегодня этот вопрос тоже решен, в школе имеется 25 компьютеров, интерактивные доски, современная воркаут площадка, актовый зал. Это современная школа, неуступающая по условиям, столичным школам. Я всегда цитирую нашего выдающегося писателя Чынгыза Айтматова: "Школа - это место встречи талантливого учителя и талантливого ученика". Только знаниями можно добиться больших высот. Мы хотим, чтобы обучаясь в новых современных школах, у наших детей было качественное образование, чтобы они владели иностранными языками", - сказал Председатель Кабинета Министров.

В ходе своего выступления Акылбек Жапаров также отметил, что в прошлом году в Кара-Суйском районе были проведены строительные работы

в 22 школах и 8 детских садах, открыто 14 новых социальных объектов. Состоялось открытие школ в в селах Октябрь, Ак-Терек, Керме-Тоо, Жапалак, Таш-Арык. К открытию готовы еще 2 школы. Всего на сферу строительства Кара-Суйскому району было выделено около 1 млрд сомов.

Далее Акылбек Жапаров ознакомился с состоянием спортивного комплекса в селе Кен-Сай.


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URL: https://www.vb.kg/435183
Теги:
Акылбек Жапаров, школа, Кыргызстан
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