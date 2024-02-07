ГНС продолжает обучение администраций рынков Бишкека налоговым онлайн-услуг

Государственная налоговая служба Кыргызской Республики проводит обучение администраций рынков города Бишкек по использованию налоговых онлайн-услуг. Обучение проведено непосредственно на территории ТРК "Дордой" для контролеров, налоговых консультантов и предпринимателей рынка. Об этом сообщает пресс-служба ГНС КР.

С целью предотвращения образования очередей в пунктах обслуживания предпринимателей представители администраций рынков, прошедшие обучение, будут проводить разъяснения на своих участках.

В частности, обучение касается самостоятельного получения/продления предпринимателями рынков электронного патента через "кабинет налогоплательщика" без посещения налоговых органов, а также получения доступа к "личному кабинету" через Единую систему идентификации (ЕСИ).

Обучение также включает в себя разъяснения по получению электронного патента через мобильные приложения Мбанк и MegaPay.

Специалисты Налоговой службы подробно рассказали, какой налоговый режим выбрать предпринимателям, работающим на рынках.

Напоминаем, что с 1 июля 2024 года прекращается использование патента для торговой деятельности. До указанной даты предпринимателям, занимающимся торговлей по патенту, необходимо выбрать соответствующий налоговый режим.

Для налогоплательщиков, отнесенных к стратегическим объектам (ТРК "Дордой", ТРК "Кара-Суу"), предусмотрен налог на деятельность в зоне торговли с особым режимом. Для индивидуальных предпринимателей, осуществляющих торговую деятельность на рынках и мини-рынках, предусмотрена упрощенная система налогообложения на основе единого налога.