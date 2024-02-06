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В Ботсаду найден повешенным бывший замглавы УВД Октябрьского района

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В Ботаническом саду Бишкека найден повешенным сотрудник милиции. Об этом сообщает пресс-служба УВД Октябрьского района столицы.

По ее данным, 5 февраля с письменным заявлением обратилась гражданка А.У. c просьбой оказать содействие в поиске ее супруга Ж.Б., 1979 года рождения, в настоящее время являющегося действующим сотрудником милиции. Он 4 февраля примерно в 10.00 вышел из дома и не вернулся.

Факт зарегистрировали, начали поиски. Сегодня, 6 февраля, примерно в 13.55 в Ботсаду обнаружили тело пропавшего Ж.Б. в повешенном состоянии.

В ходе осмотре трупа видимых телесных повреждений не обнаружено. Назначены все необходимые экспертизы.

По данным СМИ, в Ботаническом саду был найден труп бывшего замначальника УВД Октябрьского района Б.Жумашева.


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URL: https://www.vb.kg/435187
Теги:
Бишкек, Ботанический сад
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