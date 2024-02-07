Кыргызстанец Эрлан Шеров завоевал бронзу Grand Slam в Париже

Воспитанник специализированной детско-юношеской школы олимпийского резерва "Олимп" Эрлан Шеров завоевал бронзовую медаль международного турнира по дзюдо Paris Grand Slam. Об этом сообщает столичный муниципалитет.

По его данным, спортсмен выступал в весовой категории до 90 кг. В 1/16 финала Эрлан Шеров выиграл Яхора Варапаева, выступавшего в статусе нейтрального спортсмена. В схватке за выход в четвертьфинал он одержал победу над Алтанбагана Гантулгу (Монголия). В схватке за выход в полуфинал уступил Элжану Хаджиеву (Азербайджан). В утешительной встрече выиграл дзюдоиста Сами Чоучи (Бельгия). В схватке за 3-е место выиграл чистым броском на иппон Рафаэля Маседо (Бразилия).

Отметим, что став бронзовым призером международного турнира Эрлан Шеров заработал 500 рейтинговых очков. За свою спортивную карьеру спортсмен во второй раз стал призером турнира серии Grand Slam.

Справка: Международный турнир по дзюдо прошел со 2 по 4 февраля 2024 года в г. Париж (Франция). В нем приняли участие 621 дзюдоистов из 5 континентов, 107 стран, включая 365 мужчин и 256 женщин в 14 весовых категориях