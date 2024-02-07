Медиакорпорация Китая приоткрыла тайны гала-концерта к празднику Весны 2024

9 февраля в 20 часов по пекинскому времени на главных китайских телеканалах начнется показ самой рейтинговой программы в мире - гала-концерта к празднику Весны. Именно эту передачу, собравшись за праздничным столом, смотрят зрители не только в КНР, но и во всем мире. От других новогодних шоу программа, подготовленная Медиакорпорацией Китая, отличается не только размахом, но и датой выхода. Ведь китайский Новый год отмечают по лунному календарю. И в этом году он наступает 10 февраля.

Гала-концерт, который проводится с 1983 года, стал для большинства китайцев неотъемлемой частью праздника наряду со встречами с родными, пышным угощением, фейерверками и подарками. За 4,5 часа зрители могут послушать старые песни на новый лад и отрывки из легендарной пекинской оперы, увидеть выступления мастеров боевых искусств и акробатики, посмеяться над шутками любимых артистов. И самое главное - эта передача дает возможность всем китайцам, где бы они ни находились, почувствовать единение с соотечественниками. А еще - гордость за богатое культурное наследие своего народа и современные достижения Китая.

Именно во время гала-концерта можно увидеть самые передовые телевизионные технологии в действии. Например, дополненную реальность, расширяющую пространство студии, или систему иммерсивного взаимодействия, которая улавливает мельчайшие движения артистов. По словам создателей шоу, в этом году программа будет транслироваться в сверхвысоком разрешении, чтобы создать у зрителей ощущение максимального погружения в праздничную атмосферу. Сочетая идеи, искусство и технологии, программа продвигает не только традиционную китайскую культуру, но также инновации, шагая в ногу со временем.

Гала-концерт к празднику Весны покажут на всех каналах Медиакорпорации Китая, включая телевидение, радио и социальные сети, в том числе аккаунты на 68-ми языках мира. Прямую трансляцию можно будет смотреть с комментариями на русском, английском, испанском, французском и арабском языках. А еще она будет идти на 4 тысячах уличных экранов в 170-ти городах Китая и 34 зарубежных стран. Освещать гала-концерт готовы и многочисленные партнеры корпорации. Так, ежегодным китайским новогодним шоу смогут насладиться зрители в более чем 200 странах и регионах мира.