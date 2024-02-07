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Акылбек Жапаров с официальным визитом посетит Турцию

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8-10 февраля текущего года состоится официальный визит Председателя Кабинета Министров - Руководителя Администрации Президента Кыргызской Республики Акылбека Жапарова в город Анкару (Турецкая Республика).

В рамках официального визита Акылбек Жапаров примет участие в 11-м заседании кыргызско-турецкой Межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству.

Также состоятся встречи с руководством страны и главами государственных органов Турецкой Республики, в ходе которых будут обсуждены вопросы, представляющие взаимный интерес.

Председатель Кабмина также примет участие в кыргызско-турецком бизнес-форуме, в рамках которого встретится с представителями крупного бизнеса.

Далее он ознакомится с деятельностью средних и крупных промышленных предприятий, а также предприятий в сфере транспорта, медицины и электронной торговли, и обсудит сотрудничество в сфере предпринимательства.

Ожидается, что по завершении встреч и совещаний будут подписаны двусторонние документы.


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URL: https://www.vb.kg/435196
Теги:
Акылбек Жапаров, Турция
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