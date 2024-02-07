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По итогам лотереи "Требуй чек - выиграй приз!" определены 1244 победителя

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В Кыргызстане по итогам второго этапа стимулирующей лотереи "Требуй чек - выиграй приз!", который прошёл с 25 по 30 декабря 2023 года, определены 1244 победителя ценных призов. Об этом сообщает пресс-служба ГНС КР.

По условиям лотереи, по завершению розыгрышей, межведомственная наблюдательная комиссия осуществляет проверку соблюдения победителями правил участия в лотерее. В случае установления факта нарушения со стороны победителя выигрыш будет аннулирован.

Так, по итогам проверки выявлены нарушения требований лотереи 21 участником. Выигрыши аннулированы, в связи с тем, что участники сканировали контрольно-кассовые чеки организации, где были зарегистрированы в качестве сотрудников.

Напомним, что второй этап розыгрыша лотереи "Требуй чек – выиграй приз!" проходил с 25 по 30 декабря 2023 года, в результате которого были определены 1244 победителя ценных призов, включая 10 квартир, 11 электромобилей и 4 путевки в Дубай на двоих.

Налоговая служба в скором времени начнёт выдачу призов. Отметим, что получение призов абсолютно бесплатное, не попадайтесь на уловки мошенников!


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URL: https://www.vb.kg/435198
Теги:
ГНС, лотерея, Кыргызстан
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