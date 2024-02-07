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В Бишкеке матерям-героиням вручили награды

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В городе Бишкек торжественно поздравили многодетных матерей и вручили ордена "Баатыр Эне" и медали "Эне даңкы". Об этом сообщает столичный муниципалитет.

По его данным, акимы четырех районов столицы тепло поздравили их с заслуженной государственной наградой, пожелали им крепкого здоровья, счастья и благополучия в семье.

Так, по Первомайскому району звание "Баатыр эне" получили 17 матерей, 13 матерей награждены званием "Эне даңкы".

В Октябрьском районе орден "Баатыр эне" получили 4 матери и 7 матерей награждены медалями "Эне даңкы".

По Свердловскому району 14 матерей награждены орденом "Баатыр эне" и 23 медалью "Эне данкы".

На территории Ленинского района 37 матерей получили звание "Баатыр эне" и 16 матерей "Эне данкы".


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URL: https://www.vb.kg/435200
Теги:
награда, герой, Бишкек, семья, женщины
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