Бакыт Бакетаев: Государство должно постоянно работать над своей идеологией

Мы продолжаем разговор на самую важную тему для любой страны – о патриотическом воспитании, которое охватывает такие сферы, как идеология и политика, история и культура, национальная символика, красота Родины, Конституция и закон, национальное единство и этническая сплоченность, национальная безопасность и оборона, подвиги героев и образцы для подражания. Сегодня своим мнением с vb.kg поделился известный в нашей стране политолог Бакыт Бакетаев.

- Бывшие президенты Кыргызстана строили капиталистический социализм. А, судя по тому, какую работу проводит наш пятый президент Садыр Жапаров, можно с уверенностью сказать, что он строит пятую республику - социалистический капитализм. Это большая разница. Придя к власти, Садыр Жапаров полностью вернул государству Кумтор, все предприятия, имеющие, скажем так, сомнительное происхождение, также возвращаются государству.

Раньше, при бывшем Союзе, народ работал на государство, сегодня половина нашего трудоспособного населения работает на наших новых капиталистов, которые далеко не всегда соблюдают права работника. Не понравился – пиши заявление в лучшем случае по собственному желанию. Поэтому народ хочет работать на государственных предприятиях, потому что чувствует себя более защищенным и знает, что трудится во благо страны, народа. Человеку комфортнее работать на государство. И нынешняя политика властей влияет на экономику. Наша нынешняя новая модель экономики – это социалистический капитализм.

И на фоне этого президент подписал Указ "О духовно-нравственном развитии и физическом воспитании личности". То есть, по сути, о патриотическом воспитании. Что такое патриотизм? Раньше в школах проводили встречи с ветеранами, классные часы по патриотическому воспитанию. Большинство из нас, молодежи того поколения, относились к ним как к само собой разумеющемуся и не придавали им особого значения. Но тем не менее дух патриотизма заложили в нас, и скажу больше, он силен в нас до сих пор. Когда, например, началась война в Афганистане, к военкоматам выстраивались очереди.

Но у большей части нынешней молодежи его нет. Когда, например, произошел конфликт на кыргызско-таджикской границе, на площади собрались молодые люди и требовали предоставить им автобусы, чтобы поехать в зону конфликта. Долго кричали. И автобусы подогнали. Но в них сели два человека – я и мой товарищ, известный политолог, а остальные разбежались.

Вы привели убедительный пример нынешнего псевдо патриотизма. То есть на словах все за родину голову готовы сложить…

- Но патриотизм ведь проявляется не только в сражениях за независимость страны. Патриотизм в моем понимании, по крайней мере, так я воспитан, - это уважение к государству, его истории и культуре, национальной символике, соблюдение Конституции и законов, любовь к родине, ее природе, реликвиям и людям независимо от их национальной принадлежности. А что мы сегодня видим? Патриотизм в пластиковых бутылках и пакетах, от которых задыхается наша природа. А любовь к родине начинается с самого простого – не плюй ей, как говорится, в душу, не захламляй мусором. Воспитание патриотизма начинается от отношения к своему дому.

В школах и сегодня надо проводить какие-то уроки по патриотическому воспитанию, согласно современным законам формирования общественного мнения. Думается, такие уроки дадут свои результаты. В своем выступлении на Курултае я предложил президенту с 22 апреля по 1 мая проводить в стране общенациональные дни чистоты. Всех школьников старших классов и студентов вывозить на природу для очистки горных ущелий от мусора. Вспомните, в школьные и студенческие годы мы уезжали в колхозы на уборку картошки, свеклы и так далее. И ведь это тоже было своего рода патриотическим воспитанием: ты своим трудом помогал родине. Вот что, думается, имел в виду президент, подписывая свой указ, - привлечь молодежь к участию в бескорыстной помощи стране, которая нуждается в такой поддержке.

А сотрудникам всех организаций можно на это время выделять участки вдоль трасс, чтобы они приводили территорию вокруг них в порядок. В таких национальных днях чистоты должны принимать участие все – от президента до первоклассника. Участники Курултая поддержали мое предложение. Апрель не за горами. И претворить мою идею нужно уже этой весной. Не сомневаюсь, с этих маленьких шагов вспыхнут огоньки патриотизма в душах наших людей и будут набирать силу.

Ваша идея во многом схожа с идеологической составляющей бывшего Союза. Но тогда людям чуть не с пеленок прививалось чувство любви к родине. Поддержит ли вашу идею современное общество?

- Безусловно, невозможно заставить любить родину по приказу, из-под кнута, ничего путного из этого не получится. Президент в своем указе выдвинул идею, которую должны осмыслить и претворить в жизнь профессионалы в лице Министерства образования и науки, Академии наук. Может быть, стоит под эгидой государства отработать пилотную модель в каком-то регионе.

К сожалению, согласно нашей Конституции, идеологическая работа отделена от государства, ею заниматься поручено партиям. И мы видим, что из этого получается. В нашей стране президент не имеет своей партии. Это – нонсенс. Мы в демократии обошли даже США. Это все, считаю, называется демократической анархией.

Нет ли опасений, что при такой, как вы сказали, демократической анархии, воспитанием молодежи займутся эмиссары различных запрещенных в стране террористических и религиозных организаций?

- Вот это действительно проблема, и надо поднимать вопрос о том, чтобы государство начало работать над идеологией страны, граждан. Уже давно пора. Идеологией и формированием мировоззрения молодых занимается сейчас кто попало, кому, как говорится, не лень, у кого есть деньги. И нам об этом крепко надо думать.

Не влияет ли социально-экономическое положение страны на чувстве патриотизма ее граждан? Не сказывается ли оно на психологии нынешней молодежи?

- Сказывается, конечно. Вот поэтому, когда молодые проникнутся любовью к родине, которая, как мы уже говорили, начинается с чистоты нашей окружающей среды, соседней речки, со двора своего дома, улицы, то, уверен, никогда им не будут дороги ни Америка, ни Европа.

И еще раз хочу подчеркнуть, что патриотическое воспитание государство должно начать с субботников. А позже станет видно, как далее его развивать, какие идеи генерировать.

Какую роль играет семья в этом вопросе?

- В кыргызских семьях есть любовь к родным местам, уважение к старшим. Но пока есть и много нерешенных проблем, например, не соблюдаются права женщин, нередки нарушения законодательства страны.

В Китае уважение к Коммунистической партии, в том числе у молодежи, безгранично. Но, тем не менее, там приняли новый закон "О патриотическом воспитании", хотя патриотическому воспитанию в этой стране уделялось и так очень много внимания. На ваш взгляд, почему был принят еще новый закон?

- Современные реалии меняются и в соответствии с ними вносятся изменения и дополнения в законодательство. Новый закон требует полного использования всех видов ресурсов для проведения патриотического воспитания, включая ресурсы, связанные с наследием Коммунистической партии Китая, культурными памятниками, базами патриотического воспитания и различными культурными площадками. На его исполнение требуются немалые ресурсы, но идеологическая стратегия государства – это основа ее безопасности. И нам тоже над этим надо постоянно работать.