Минсельхоз ищет инвесторов для строительства торгово-логистических центров

Министерство водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности приглашает заинтересованные компании и инвесторов принять участие в строительстве торгово-логистических центров (ТЛЦ) в Ошской и Баткенской области.
Как сообщили в ведомстве, проект нацелен на развитие и улучшение инфраструктуры в сельском хозяйстве и перерабатывающей промышленности, а также:
- создание современных торгово-логистических площадей для улучшения инфраструктуры сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности;
- содействие развитию сельских территорий через предоставление современных площадей для хранения и распределения сельскохозяйственной продукции;
- привлечение инвестиций и партнеров для обеспечения устойчивого развития проекта.
Партнерские возможности:
- участие в финансировании и строительстве Торгово-логистических центров;
- возможность предоставления земельных участков оформление;
- создание партнерских отношений для обеспечения эффективного функционирования ТЛЦ;
- государственная поддержка для предоставления льготных кредитов.
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