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Минсельхоз ищет инвесторов для строительства торгово-логистических центров

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- Бакыт Стамов
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Министерство водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности приглашает заинтересованные компании и инвесторов принять участие в строительстве торгово-логистических центров (ТЛЦ) в Ошской и Баткенской области.

Как сообщили в ведомстве, проект нацелен на развитие и улучшение инфраструктуры в сельском хозяйстве и перерабатывающей промышленности, а также:

- создание современных торгово-логистических площадей для улучшения инфраструктуры сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности;

- содействие развитию сельских территорий через предоставление современных площадей для хранения и распределения сельскохозяйственной продукции;

- привлечение инвестиций и партнеров для обеспечения устойчивого развития проекта.

Партнерские возможности:

- участие в финансировании и строительстве Торгово-логистических центров;

- возможность предоставления земельных участков оформление;

- создание партнерских отношений для обеспечения эффективного функционирования ТЛЦ;

- государственная поддержка для предоставления льготных кредитов.

Подробнее можно прочитать на сайте.


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URL: https://www.vb.kg/435209
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