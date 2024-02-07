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Садыр Жапаров высказался о свободе слова и правах человека в стране

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Президент Садыр Жапаров в очередном интервью агентству "Кабар" высказался о ситуации вокруг свободы слова и прав человека в Кыргызстане.

Родственники 11 задержанных журналистов и блогеров, а также отдельные международные и общественные организации отмечают ухудшение ситуации со свободой слова. Действительно ли в Кыргызстане есть такие проблемы?

- В Кыргызстане невозможно ограничить свободу слова. Народ этого не допустит. Кыргызы испокон веков приверженцы свободы слова. И так будет впредь. Те, кто твердит, что ситуация ухудшилась, сами же заинтересованы в дестабилизации обстановки. Всячески прикрываясь термином "свобода слова", они делают все, что вздумается. Это "лжепатриоты". Идет активная пропаганда, нацеленная на развитие критического мышления у народа. Это противоречит нашей государственности, менталитету и традициям. Распространяется недостоверная информация, увеличились попытки оклеветать кого-то. Мы не допустим, чтобы корыстные цели по дестабилизации обстановки воплотились в реальность. Народ очень хорошо знает и понимает, кто это делает. Если бы власть несправедливо посягала на свободу слова, то народ бы давно поднялся. Что же касается тех, кто, по-настоящему опираясь на свободу слова, выражает критику в адрес властей, раскрывает лица коррупционеров во власти, то это совсем другая ситуация. От них мы получаем только выгоду. Такие граждане могут через интернет или же в сквере Горького говорить свои мысли и делать обращения. Только так они помогут раскрыть лица бессовестных чиновников и очиститься от них.

У нас ведь говорят, что хотят. Пусть говорят. Неважно где выражается мысль, на улице или в интернете, пусть говорят. Никто не запрещает. Мы как государство должны навести в стране порядок, обеспечивать верховенство закона, привить гражданам уважение друг к другу. До этого в стране был беспорядок. Отныне наведем порядок во всех сферах. Конечно, нужно время. Невозможно все исправить за один день или год.

Также немало разговоров о ситуации вокруг прав человека. Есть ли повод для беспокойства относительно защиты прав человека и демократии в стране?

- Никаких причин для беспокойства нет. Права человека соблюдаются в полной мере. Конечно, я далек от того, что мы идеальны на 100%. Есть отдельные упущения. Это происходит по вине человеческого фактора. Немало случаев, когда упущения бывают по вине судов или правоохранительных органов. Случается, что к гражданам отнеслись несправедливо. Здесь мы признаем ошибки. Но в то же время мы стараемся немедленно реагировать на такие случаи и защитить законные права граждан. Разное бывает в жизни, и люди, чьи права были нарушены, встречаются в любой другой стране мира, а не только в нашей.

Той демократии, что есть у нас, нет даже в тех странах, которые выдвигают нам упреки. У нас демократия по сравнению с положением у них гораздо выше уровнем. Но, к сожалению, понятие "демократия" отдельные граждане пытаются использовать совсем в другом русле. Под видом демократии, распространяя лживую информацию, выступают с призывами к беспорядкам. Считают, что очернив кого-либо, можно ходить как ни в чем не бывало. Некоторые информационные сайты, не убедившись в достоверности информации, не проведя расследования, публикуют ложь, выдавая за правду. В целом таких ситуаций в стране много. Поэтому мы должны научиться жить по правильным демократическим принципам.

Говорят, что Кыргызстан опустился на одну строчку в мировых рейтингах демократии и свободы слова…

- Кто составляет мировые рейтинги? Их составляют именно те, кто прикрывается свободой слова. Если бы мы соглашались на их условия, прививали их вредоносную политику, которая противоречит нашей природе, то в рейтингах свободы слова и защиты прав человека мы вышли бы на первые места. Нам не нужно такое лидерство, которое со временем будет морально разрушать государство.


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URL: https://www.vb.kg/435211
Теги:
Садыр Жапаров, Кыргызстан
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