Фермерам выгодно опылять поля пчелами - это повышает урожайность

Сегодня в Кыргызстане остро стоит вопрос сохранения и развития органического сельского хозяйства, ведь страна ищет путь повышения урожайности, оставаясь в

рамках зеленой экономики. В связи с этим вопрос опыления сельскохозяйственных посевов актуален не только для кыргызских фермеров, но и для пчеловодов.

Одна из дилемм, перед которыми стоит фермер, использовать химикаты или развивать органическое сельское хозяйство. Если мы хотим получать качественный мед, то мы должны подумать снизить неконтролируемое использование различных химикатов.

Получается, что наши фермеры вместо природного опыления используют химикаты, так как это быстрее и дешевле. Но неграмотное использование химикатов может погубить пчел и почву. В этой связи руководитель Палаты развития пчеловодства Кыргызской Республики Аббасов не раз говорил, что если исчезнут пчелы, то не будет и более 40 процентов растений. Есть над чем задуматься.

У государства есть понимание необходимости развития пчеловодства, и именно поэтому очень своевременно на развитие кластера пчеловодства выделяется 1 млн сомов. Теперь важно найти мотивацию для фермеров и пчеловодов, и довести объем до уровня советского времени. Разумеется, учитывая зеленые принципы.

Любопытно, что некоторые эксперты указывают, что в США, Канаде и Европе опыление пчелами выступает основным фактором урожайности сельхозкультур. Они даже приводят цифры, на сколько процентов опыление пчелами повышает урожайность.

Распределение цифр держится примерно в одних пределах.

* на 25-30% - рапс;

* до 40% - подсолнух и гречиха;

* на 75% - клевер;

* на 50% - люцерна;

* на 60% - бахчевые культуры, плодовые культуры;

* до 60% - горчица.

Пока в Кыргызстане ситуация с опылением пчелами иногда парадоксальная. Бывает, что вместо оплаты пчеловодам за опыление своих полей, фермеры требуют деньги или продукцию с самих пчеловодов за возможность полетать по их полям.

Во всем мире пчеловоды зарабатывают именно на опылении. Аренда пчел оплачивается от 50$ до 70$ за пчелосемью. В США и Канаде опыление - это основной бизнес пчеловодов. Об этом рассказали кыргызские пчеловоды, которым удалось поработать в США. На первом месте по доходу опыление, потом уже мед и пчелопродукты.

В Кыргызстане такой практики пока нет. Но сам вопрос был озвучен на Первом национальном форуме пчеловодов, состоявшемся в Бишкеке на днях. Кыргызские пчеловоды рассказали, что когда они отправляются в летнее время на кочевье с пасекой в Казахстан, то там с них просят оплатить за постой на их полях. То есть эта тема актуальная для пчеловодов.

В тоже время сейчас важно не принимать тупиковых односторонних решений. Мол, надо срочно обязать фермеров платить пчеловодам. Можно только представить реакцию самих сельхозпроизводителей. Тем более, что судя по опросам, фермеры пока не готовы приглашать к себе пчеловодов за деньги. Первоначально вначале надо дать весь расклад, разъяснение фермерам, что им самим на своих полях все-таки выгодно проводить опыление пчелами. Какое решение более выгодно в этом случае обычному фермеру - самому стать пчеловодом или выгоднее приглашать кочевые пасеки? На этот вопрос надо отвечать с калькулятором на поле.

Выгодно ли фермерам опылять свои поля? Давайте посмотрим на примере подсолнечника.

Предположим средняя урожайность подсолнечника 2,5 тонны с гектара. Допустим, пчелы повысят урожайность минимум на 15% или 375 кг/га. Что получит фермер? Прибавку к урожаю и увеличение дохода.

А теперь учтем затраты фермера на опыление, которые состоят из оплаты пчеловоду за 1 пчелосемью. В эту сумму входят и транспортные расходы на перевозку пчел, охрана пасеки. На 1 га при правильном подходе необходимо 1 здоровая и сильная (минимум 8 рамок) пчелосемья. На 100 га - итого 100 пчелосемей. Ну и добавьте увеличение суммы, полученной от продажи

качественного меда.