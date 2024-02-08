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ГКНБ завел уголовное дело по купленному без тендера углю для ТЭЦ

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В ГКНБ завели уголовное дело по закупке угля для ТЭЦ Бишкека на отопительный сезон 2023-2024 года. Об этом сообщили источники в правоохранительных органах.

По их данным, за день до аварии на ТЭЦ Бишкека проводился обыск сотрудниками ГКНБ.

Напомним, летом прошлого года ОАО "Электрические станции" заключило прямой договор на поставку угля для ТЭЦ Бишкека с ОсОО "Инновационная компания "Гефест" (далее - "Гефест"), минуя тендер. Общая сумма соглашения составляет 3 млрд 263,1 млн сомов. Владельцем "Гефеста" является отец экс-депутата парламента Жаныбека Абирова - Болотбек Абиров. Это он был полноправным владельцем "Рассвет компани" - фирмы, которая фигурировала в скандалах по поводу поставок угля на ТЭЦ при президенте Алмазбеке Атамбаеве.

За несколько месяцев до этого "Электрические станции" объявили тендер, в котором заявки на участие подали две компании - "Джетта Строй ЛТД" и "Гефест".

В заявке, которую компании подали, "Гефест", в частности, готов поставить 550 тыс. тонн за 2 млрд 92,3 млн сомов. Компания предлагает уголь с месторождения Шубарколь.

В свою очередь "Джетта Строй ЛТД" предлагает на 34,6 млн меньше, то есть за 2 млрд 885,7 млн сомов. Они намеревались поставлять уголь с месторождения Жалын (карагандинский уголь из Казахстана) марки Г.

Источник: КирТАГ


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URL: https://www.vb.kg/435221
Теги:
ТЭЦ, Бишкек
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