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ГКНБ КР не выявил нарушения в воинской части Каракола

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ГКНБ КР по факту опубликованного в социальных сетях обращения военнослужащей в/ч 2028 ПС ГКНБ КР Ж.Асанакуновой о нарушениях в пограничном подразделении г.Каракол сообщает следующее.

Ранее военнослужащая Ж.Асанакунова письменно обращалась с аналогичным заявлением в ГКНБ КР. По данному заявлению соответствующими органами ГКНБ совместно с Военной прокуратурой была проведена тщательная проверка, в результате которой информация Ж.Асанакуновой не подтвердилась.

Вместе с тем, по опубликованному ею 6 февраля т.г. в социальных сетях обращению, проведена дополнительная комплексная проверка с участием представителей Республиканского Комитета солдатских матерей во главе с Байгубатовой У.Ж., органов Военной прокуратуры и ГКНБ КР. Изучены документальные материалы, опрошены заинтересованные лица, проинспектированы соответствующие помещения, условия несения службы, питания, быта, отдыха военнослужащих, а также хранения продуктов, приготовления пищи, соблюдения соответствующих санитарно-гигиенических норм. По качеству продуктов питания проводится экспертиза.

По результатам комплексной проверки на месте, информация военнослужащей Ж.Асанакуновой не нашла подтверждения.


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URL: https://www.vb.kg/435223
Теги:
ГКНБ, Каракол, армия
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