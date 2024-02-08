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Садыр Жапаров: Свобода слова в Кыргызстане была, есть и будет

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- Бакыт Басарбек
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Президент КР Садыр Жапаров прокомментировал заявление военнослужащей из Каракола Жылдыз Асанакуновой, которая, напомним, пожаловалась в соцсети на нарушения в воинской части в Караколе. Свое мнение он высказал на своей странице в соцсети.

"Если бы в Кыргызстане не было свободы слова и прав человека, эта женщина-военнослужащий не выступила бы с прямым обращением в эфире. В настоящее время военная прокуратура тщательно работает над этим.

Результат будет объявлен. У нас много подобных примеров. Свобода слова в Кыргызстане была, есть и будет", - заявил глава государства.


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URL: https://www.vb.kg/435224
Теги:
Каракол, Садыр Жапаров
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