Садыр Жапаров: Свобода слова в Кыргызстане была, есть и будет

Президент КР Садыр Жапаров прокомментировал заявление военнослужащей из Каракола Жылдыз Асанакуновой, которая, напомним, пожаловалась в соцсети на нарушения в воинской части в Караколе. Свое мнение он высказал на своей странице в соцсети.

"Если бы в Кыргызстане не было свободы слова и прав человека, эта женщина-военнослужащий не выступила бы с прямым обращением в эфире. В настоящее время военная прокуратура тщательно работает над этим.

Результат будет объявлен. У нас много подобных примеров. Свобода слова в Кыргызстане была, есть и будет", - заявил глава государства.